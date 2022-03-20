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烏克蘭守住了　美智庫：俄軍奪取基輔初期行動宣告失敗

▲▼ 俄羅斯坦克遭到摧毀,俄軍。（圖／路透）

▲俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，迄今戰火未歇。圖為遭到雖毀的俄羅斯坦克。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

華府智庫戰爭研究所（ISW）19日發布烏俄最新戰況，依據報告，俄方原定行動計畫應是透過空中等進攻戰術，佔領基輔、第二大城哈爾科夫、黑海沿岸重要港都敖德薩（Odessa）及其他重要城市，迫使烏克蘭政府更替，但如今相關行動已宣告失敗。

半島電視台、BBC報導，俄軍入侵烏克蘭初期攻勢進展有限。報告指，俄羅斯可能已經放棄從西面包圍或進攻奪取基輔的計畫，以及近期內進攻敖德薩的行動。據悉，俄軍仍持續努力朝基輔市中心有效火力射程內推進，但能否順利達成目標有待評估。

與此同時，南部俄軍似乎正集中火力朝中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）推進，似乎想要孤立中南部城市第聶伯羅（Dnipro）、札波羅熱（Zaporizhzhia）等地，但推估在未來數周內，俄方不太可能做到這件事。

在馬力波，儘管俄軍集結強大戰力，派遣第8聯合兵種部隊及來自克里米亞的俄兵從東西兩面進行夾擊，然而俄方未能迅速占領馬力波，這場戰役嚴重削弱俄方戰鬥力。分析指，即便馬力波最終真的落入俄方手裡，由於烏克蘭守衛軍力造成的破壞，俄軍仍無法獲得足夠軍力達成扭轉戰局的結果。

戰爭研究所說明，俄方仍持續派遣小批援軍，似乎是想重新拿回進攻優勢，創造讓烏克蘭各城市陷入僵持狀態的條件。分析指，戰事一旦陷入血腥僵持狀態，可能持續數周或數月，這恐怕將釀成重大傷亡，因為俄軍會持續攻擊烏克蘭各城市，擊毀目標、加大轟炸烏克蘭平民的力道，藉由透過基輔當局沒能力驅逐俄軍或擋下攻擊，破壞烏克蘭戰鬥意志。

不過報告也說，俄軍未來數周可能將成功拿下馬力波，或迫使馬力波投降，而西方國家持續擴大對烏克蘭的支持至關重要。

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