烏克蘭守住了　美智庫：俄軍奪取基輔初期行動宣告失敗

▲俄羅斯2月24日入侵烏克蘭,迄今戰火未歇。圖為遭到雖毀的俄羅斯坦克。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

華府智庫戰爭研究所(ISW)19日發布烏俄最新戰況,依據報告,俄方原定行動計畫應是透過空中等進攻戰術,佔領基輔、第二大城哈爾科夫、黑海沿岸重要港都敖德薩(Odessa)及其他重要城市,迫使烏克蘭政府更替,但如今相關行動已宣告失敗。

半島電視台、BBC報導,俄軍入侵烏克蘭初期攻勢進展有限。報告指,俄羅斯可能已經放棄從西面包圍或進攻奪取基輔的計畫,以及近期內進攻敖德薩的行動。據悉,俄軍仍持續努力朝基輔市中心有效火力射程內推進,但能否順利達成目標有待評估。

與此同時,南部俄軍似乎正集中火力朝中部城市克利福洛(Kryvyi Rih)推進,似乎想要孤立中南部城市第聶伯羅(Dnipro)、札波羅熱(Zaporizhzhia)等地,但推估在未來數周內,俄方不太可能做到這件事。

NEW: Ukrainian forces have defeated the initial #Russian campaign of this war. Its culmination is creating conditions of stalemate throughout most of #Ukraine.



Read the latest Russian offensive campaign assessment from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/EtMCrMbAjO pic.twitter.com/4XrCCj5Gnj