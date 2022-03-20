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陸一周7家新能源車漲價！理想CEO：電池成本上漲的幅度非常離譜

▲小鵬P5雙雷射雷達電動車。（圖／CFP）

▲小鵬P5車款。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸至少有7家車廠過去一周先後調漲了旗下新能源車的價格，光是18日當天，就有小鵬汽車、幾何汽車，以及零跑汽車發出漲價通知。對於漲價的原因，理想汽車的CEO李想表示，電池成本上漲的幅度非常離譜！

根據《澎湃新聞》報導，過去一周，通知漲價的車廠至少有7家，包含小鵬汽車、幾何汽車、零跑汽車、威馬汽車、比亞迪、哪吒汽車，以及特斯拉。

小鵬汽車在公告中提到，受上游原物料價格持續大幅上漲影響，對在售車型的價格進行調整，補貼前售價的上調幅度為10100至20000元（人民幣）不等。

▼蔚來汽車創辦人李斌。（圖／CFP）

蔚來汽車創始人李斌。（圖／CFP）

從各家車廠的公告中可以發現，這一輪漲價的源頭為原物料價格上漲。理想汽車的CEO李想更是於19日在微博上直言，本輪新能源車漲價主要是由於電池成本上漲的幅度非常離譜，而且之後還會有車企宣布漲價。

李想提到，目前來看，和電池廠商已經合同確定了二季度電池漲價幅度的品牌，基本上就都立刻宣布了漲價，「還沒有漲價的，大部分是漲價幅度還沒有談妥的，待談妥後也普遍會立刻漲價。」

李想強調，二季度電池成本上漲的幅度非常離譜。戰爭、政治、疫情讓買車還能升值，美國二手車價格整體上漲了 30%。

事實上，更早之前長城汽車旗下歐拉品牌CEO董玉東也曾發文表示，隨著原材料價格暴漲，歐拉品牌已經為公司帶來了巨額虧損，以黑貓車款為例，2022年原材料價格大幅上漲後，單量虧損已超萬元（人民幣）。

▼吉利汽車旗下幾何汽車的純電SUV。（圖／CFP）

▲吉利汽車2020年底發布的純電SUV。（圖／CFP）

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新能源車蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車電池

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