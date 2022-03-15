債主拿電擊棒逼下跪還錢、騷擾女友人　他揮大草刀尋仇砍死人

▲戴姓男子不滿被逼下跪受辱，持大草刀將債主亂刀砍死，判13年徒刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名莊姓男子持球棒及電擊棒脅迫欠錢的戴姓男子下跪，並要求還債，又擅自查看戴男手機，進而認識同樣也借他錢的一名女子，隨後常常進出女子家中。戴男因為不滿受屈辱、莊男又頻頻騷擾其女性友人，於是趁莊男又在女子家時，攜帶大草刀前往理論，衝突過程中砍中莊男大動脈而血流如注，送醫後仍不治。戴男被高雄地院依殺人罪判有期徒刑13年，上訴到高分院後認為量刑無不妥，今日駁回戴上訴。

戴男與莊男有金錢債務上的糾紛，2020年10月8日莊以球棒、電擊棒等毆打凌虐戴男逼他下跪，並要求償還債務，同時又拿走戴的手機，從中發現戴也向一名女性友人借錢，之後莊開始結識女子，並以要幫忙女子討債為由常常出入女子家。

戴男得知莊將他下跪受凌虐的影片傳給女子看，又藉故進出女子家，心生憤恨，於同月18日連絡女子，並猜想莊男也在女子家中，在布袋裡裝了一把大草刀前往理論。

晚間11點多，戴男進門看見莊手持球棒坐在沙發上，2人爆發爭執與肢體衝突，戴二話不說拿起草刀直接猛砍，莊男抵抗奔逃過程中仍身中數刀，其中一刀砍中大動脈、當場血流不止，戴男隨後逃離現場，女子緊急報警並將人送醫，但莊男仍失血過多搶救無效。

警方循線追捕到戴男後，他表示不是故意想殺人的，是基於正當防衛，但在扭打過程中不小心砍中對方要害；但高雄地院檢視大樓監視器與女子證述，認為戴男當時已經將莊手上球棒搶走，卻還持續以刀揮砍，且攜帶有強大殺傷力的鋒利刀刃前往，即已預知會有衝突情形發生，依殺人罪判處13年有期徒刑；戴男不服上訴，高分院今認為原審量刑無不妥，判決駁回。