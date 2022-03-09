軍人誆13歲少女欠1億　逼肉償「每個禮拜讓我爽就放過妳」

▲李姓軍人透過IG聯繫13歲少女，要她以「肉體」還債，恐嚇不從的話要殺了她。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者蔡怡萍／桃園報導

一名李姓現役軍人透過INSTAGRAM與一名13歲少女攀談，並說她因故欠了自己1億元的債務，後來又變換角色成「債主的小弟」，稱已幫忙償還債務，但必須出來跟他發生性行為抵債，不然就要殺了她，少女被李男1人分飾2角的把戲唬得團團轉，被硬上得逞2次。桃園地院判李男犯成年人故意對少年犯強制性交罪，共2罪合併執行2年有期徒刑，可緩刑5年。

判決書指出，李男於2015年7月至2020年8月入伍為軍人，但於2018年7、8月暑假期間，在IG上主動認識一名13歲國中少女，並瞎掰少女積欠了其新台幣1億元，後來李男又「變身」成另一位「債主的小弟」，說自己幫少女償還了1億元鉅款，只需要少女以「肉體」抵債，並且知道少女的住處，不從的話要殺了她。

不諳世事的少女基於害怕，同意了李男的邀約，並被帶到國小女廁內強行摸胸、指侵，逼迫口交，不顧少女大聲喊「我不要」性交得逞。

食髓知味的李男於2020年6月，又以同樣方式聯繫少女，並說其又欠下1億元的債務，要求再與「債主的小弟」發生性行為抵債，恫嚇說「只要妳每個禮拜讓我爽，我就讓他（小弟）不用還我錢」、「妳知道，我準備要抓妳嗎？」、「我是想把妳弄死啊，所以當初我請他轉達給妳，讓我爽一次，我就放過你們」，少女仍然因為心生畏懼而赴約，並被李男帶到住處房間指侵、口交得逞。

少女的家人發現異狀後，由父親陪同對李姓軍人報警提告，李男落網時對犯行坦承不諱，供詞跟少女所述與提供的IG截圖都相符。

桃園地院審後認為李男案發時約20歲，日後猶有可為，如果入監服刑可能與社會隔絕，且無前科、素行良好，案發時為職業軍人，退伍後也有正當工作，對社會並非無貢獻，也經少女對於量刑同意「該判怎樣就判怎樣」，且與少女和解，犯後態度良好、有積極彌補過錯之行為，視情堪憫恕，判李男犯2條成年人故意對少年犯強制性交罪，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並於判決確定4年內服義務勞務200小時、法治教育課程10小時。