　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

軍人誆13歲少女欠1億　逼肉償「每個禮拜讓我爽就放過妳」

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲李姓軍人透過IG聯繫13歲少女，要她以「肉體」還債，恐嚇不從的話要殺了她。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者蔡怡萍／桃園報導

一名李姓現役軍人透過INSTAGRAM與一名13歲少女攀談，並說她因故欠了自己1億元的債務，後來又變換角色成「債主的小弟」，稱已幫忙償還債務，但必須出來跟他發生性行為抵債，不然就要殺了她，少女被李男1人分飾2角的把戲唬得團團轉，被硬上得逞2次。桃園地院判李男犯成年人故意對少年犯強制性交罪，共2罪合併執行2年有期徒刑，可緩刑5年。

判決書指出，李男於2015年7月至2020年8月入伍為軍人，但於2018年7、8月暑假期間，在IG上主動認識一名13歲國中少女，並瞎掰少女積欠了其新台幣1億元，後來李男又「變身」成另一位「債主的小弟」，說自己幫少女償還了1億元鉅款，只需要少女以「肉體」抵債，並且知道少女的住處，不從的話要殺了她。

不諳世事的少女基於害怕，同意了李男的邀約，並被帶到國小女廁內強行摸胸、指侵，逼迫口交，不顧少女大聲喊「我不要」性交得逞。

食髓知味的李男於2020年6月，又以同樣方式聯繫少女，並說其又欠下1億元的債務，要求再與「債主的小弟」發生性行為抵債，恫嚇說「只要妳每個禮拜讓我爽，我就讓他（小弟）不用還我錢」、「妳知道，我準備要抓妳嗎？」、「我是想把妳弄死啊，所以當初我請他轉達給妳，讓我爽一次，我就放過你們」，少女仍然因為心生畏懼而赴約，並被李男帶到住處房間指侵、口交得逞。

少女的家人發現異狀後，由父親陪同對李姓軍人報警提告，李男落網時對犯行坦承不諱，供詞跟少女所述與提供的IG截圖都相符。

桃園地院審後認為李男案發時約20歲，日後猶有可為，如果入監服刑可能與社會隔絕，且無前科、素行良好，案發時為職業軍人，退伍後也有正當工作，對社會並非無貢獻，也經少女對於量刑同意「該判怎樣就判怎樣」，且與少女和解，犯後態度良好、有積極彌補過錯之行為，視情堪憫恕，判李男犯2條成年人故意對少年犯強制性交罪，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並於判決確定4年內服義務勞務200小時、法治教育課程10小時。

ET快訊
快訊／涉索賄680萬！　台西鄉長林芬瑩夫婦等4人收押
北約警告俄羅斯！攻擊烏克蘭補給線「視同攻擊北約」
軍人逼13歲少女肉償1億　「每禮拜讓我爽就放過妳」
台積電上班就不用教召？　工程師曝真相
快訊／台2線嚴重車禍！　1男1女噴飛重傷
台中媽14°C雨天丟小孩！　3歲女童躺「濕滑引擎蓋」掙扎
快訊／北市足跡曝！大安區「知名餐廳」中了　市府發細胞簡訊
大S才離婚又閃嫁！　鄉土劇男星嘆：要是有這樣女兒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醉男救護車上發酒瘋！救護員遭國罵毆打…警大外割壓制

台中惡火6人枉死　被領養30多年女兒再見生母...竟是冰冷屍體

快訊／涉向綠能業者索賄680萬　台西鄉長林芬瑩夫婦等4人收押

快訊／板橋堤外河岸濕地驚見男屍　死亡多時「遺體浮腫難辨」

快訊／台2線嚴重車禍！砂石車碰撞機車　1男1女噴飛重傷

台中媽14°C雨天拋丟小孩！　3歲女童躺「濕滑引擎蓋」掙扎

遊戲開發商幫博弈集團洗錢　1年經手8億！負責人收押

軍人誆13歲少女欠1億　逼肉償「每個禮拜讓我爽就放過妳」

天降鐵鎚！妙齡女工地旁取車...碰一聲後擋風玻璃遭砸嚇死人　

這次是假警察！匯錢才不會被盜領　嘉義警助婦保132萬血汗錢

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

壽星閉眼許願下秒「蠟燭燒頭」　她急拍瀏海一臉茫...友全笑翻

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

養雞哥中超跑遭網嗆「是套路」　老闆氣炸提告酸民：還我公道

台灣妹遊美國遇「流浪漢攔車」　提起勇氣回頭暖心載他一程！

醉男救護車上發酒瘋！救護員遭國罵毆打…警大外割壓制

台中惡火6人枉死　被領養30多年女兒再見生母...竟是冰冷屍體

快訊／涉向綠能業者索賄680萬　台西鄉長林芬瑩夫婦等4人收押

快訊／板橋堤外河岸濕地驚見男屍　死亡多時「遺體浮腫難辨」

快訊／台2線嚴重車禍！砂石車碰撞機車　1男1女噴飛重傷

台中媽14°C雨天拋丟小孩！　3歲女童躺「濕滑引擎蓋」掙扎

遊戲開發商幫博弈集團洗錢　1年經手8億！負責人收押

軍人誆13歲少女欠1億　逼肉償「每個禮拜讓我爽就放過妳」

天降鐵鎚！妙齡女工地旁取車...碰一聲後擋風玻璃遭砸嚇死人　

這次是假警察！匯錢才不會被盜領　嘉義警助婦保132萬血汗錢

曾2年搬4次家！學霸校花堅持婚前有自己房：老公家屋再多也是他的

醉男救護車上發酒瘋！救護員遭國罵毆打…警大外割壓制

地方大橘端坐宅急便車頂監工　「喵不對圖」網笑：換老闆了？

林錫耀「國民黨不斷操作303大停電」：導致多數民眾誤認是缺電

限量1.1萬份！買愛心T恤　王品送「聚北海道鍋物買1送1券」

澳洲新南威爾斯州爆發水災！　總理：將頒布國家緊急狀態

歐告嗑光肉條聽「哥說2字」　皺眉難信氣炸撲身：怎麼可能？

台中惡火6人枉死　被領養30多年女兒再見生母...竟是冰冷屍體

快訊／涉向綠能業者索賄680萬　台西鄉長林芬瑩夫婦等4人收押

台驊看今年萬里晴空　海運已質變非景氣循環股　3到5年享穩定獲利

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

社會熱門新聞

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

謝忻私密照2820張全套外流！警找上攝影公司

騎士出腳狠踹　他高速中慘摔刮地

男遭7人圍毆殺害　一刀穿左胸亡

越南妹賣淫　「照騙」誘客警方險認不出人

小模喝了這一杯斷片　迷姦狼重判10年　

恐怖三寶一腳踹翻！害騎士慘摔...人找到了

北捷車燈來自「淘寶」　包商詐223萬

國中生被禁玩手機　「驚傳巨響」從公寓墜落亡

南投4.4星民宿偷拍14人　少東下場出爐

新店14歲少年墜樓亡　生前最後說這句話

偷查主管五倍券　「手滑」綁定信用卡慘了

即／高雄工廠火警！濃濃黑煙竄天際

牽線家具行頭家嬤借高利貸　里長伯A走200萬挨告

更多熱門

相關新聞

拐街友逼賣淫+囚禁暴打　恐怖夫妻下場曝

拐街友逼賣淫+囚禁暴打　恐怖夫妻下場曝

桃園一對陳姓夫妻鎖定文昌公園中一未成年少女與一位成年女子，假意提供他們住所，實則強迫媒介2人賣淫賺錢，若2人有反抗不服之意，動輒對2人拳打腳踢，更因不滿女子意圖逃跑，捆住女子的手腳痛毆，威脅女子「砍斷你手腳」等語。桃園地院審理後，依兒少性剝削等罪，對夫妻2人不得易科罰金部分，判處應執行有期徒刑6年與4年6月。

慾火難耐！現役軍人電影院硬上女友…提告賠30萬

慾火難耐！現役軍人電影院硬上女友…提告賠30萬

彩券妹「踉蹌一幕」資訊量好大　IG神到了！

彩券妹「踉蹌一幕」資訊量好大　IG神到了！

對岸攻入也不怕！他承諾「拿槍站前線」保護國家

對岸攻入也不怕！他承諾「拿槍站前線」保護國家

IG限動新功能！他見一排通知瘋了：很焦慮

IG限動新功能！他見一排通知瘋了：很焦慮

關鍵字：

軍人少女還債威脅IG小弟性交

讀者迴響

熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

快訊／「大S老公」具俊曄抵台！帥氣軍綠外套現身

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

老公具俊曄抵飯店！大S「為記者送飲料解渴」：你們辛苦了

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

52歲具俊曄「超強3優點」電爆汪小菲！網一面倒狂讚

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

謝和弦「不能輸大S」！

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

大S、具俊曄20年沒見竟閃婚　作家：很奇怪

大S❤具俊曄私下怎麼對話？家教揭她真正實力

更多

最夯影音

更多
美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面