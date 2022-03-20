拜登將訪歐洲　烏前總統喊話「該來烏克蘭一趟」展現團結抗俄

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登下周將赴比利時布魯塞爾，出席北約峰會。烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）呼籲，拜登身為全球領導人，應該藉此機會訪問烏克蘭一趟，作為全球團結抗俄的象徵。

波洛申科在開戰之初就扛起AK-47突擊步槍上前線作戰，近日接受CNN訪問時呼籲拜登，「我的好朋友，烏克蘭的好朋友，拜登，你是全球領導人，展現出領導能力，何不在下周到訪，作為我們團結一致的象徵呢？」

穿著軍用背心的波洛申科身邊還站著一群士兵，隔空向拜登喊話，「這將是非常正確的一步，能夠展現出全世界都和我們一同抗俄。」

他也指控，俄國總統普丁是個「瘋子」，但烏克蘭人的團結刀槍不入，呼籲加大對俄制裁力道，「我們需要採取更多措施，加強制裁，增加對烏克蘭的武器供應」，以讓普丁撤兵。

波洛申科強調，「我們不僅是為烏克蘭領土而戰，我們正為歐洲的安全、自由、民主及全球安全而戰，也是為了你們，為了美國而戰。我的請求是，請幫助我們拯救世界，幫助我們拯救歐洲，幫助我們拯救你們。」

北約峰會預計24日登場，拜登將赴布魯塞爾參加，也將出席歐洲理事會會議。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）16日說明，拜登將在北約峰會上討論「持續的威懾及防禦努力」，並重申美國對北約盟國的承諾，歐洲理事會峰會則預計討論「對烏克蘭的共同關切，包括讓俄羅斯付出經濟代價的跨大西洋努力，為受暴力影響的人提供人道主義支持，以及解決與衝突有關的其他挑戰。」

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▲ 波洛申科穿上防彈背心到前線。（圖／翻攝自波洛申科推特帳號／@poroshenko）