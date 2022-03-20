美媒揭烏克蘭國際軍團內幕！「雜牌軍」沒武器未受訓　恐淪砲灰

▲男子離開波蘭邊境，揹著行囊準備到烏克蘭作戰。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基呼籲外國志願者加入作戰抵抗俄軍入侵，卻非每人都有南韓網紅「李根大尉」出身海軍特戰團的經驗。外媒形容，如今的國際軍團只是「雜牌軍」，部分的人從未使用過槍枝、沒有受過適當軍事培訓，到當地才發現等不到武器，內部混亂，更有人說若事前沒做好一切準備，恐怕最終將淪為砲灰。

美聯社報導，烏克蘭西部小鎮亞沃利夫（Yavoriv）國際維和與安全中心13日被俄軍空襲，至少35人死亡。瑞典志願軍索德（Jesper Söder）透露，當天的狀況簡直就像地獄，眼前除了失火、大叫、驚慌，還有飛彈和炸彈。索德說，他帶著一群來自美、英等外籍人士走出基地，越過邊境進入波蘭，儘管不清楚在基地受訓的外籍軍團確切人數，但推估至少有數百人。

▲烏克蘭西部城市利維夫，外籍戰士3月初穿著制服準備前往東部前線。（圖／路透）

外籍志願軍已陸續抵達烏克蘭。但索德透露，在亞沃利夫（Yavoriv）軍事基地許多志願者以前沒有受過軍事訓練，部分的人甚至到了當地才發現，除了沒有武器、保護裝備或適當訓練，內部狀況混亂。

英國人羅賓森（Matthew Robinson）透露，他與多名志願軍成員在利維夫接受訓練指導，但卻有許多虛假承諾及大量假消息，甚至還有巨大語言障礙，「這裡還有許多人沒用過武器」。

索德透露，13日空襲事件並非俄軍的無差別攻擊，而是精準知道目標位置，「他們知道該打哪裡，明確知道武器庫的位置、行政大樓所在之處，所有飛彈都擊中要害」。

▲英國多名戰士來到烏克蘭，準備參戰。（圖／路透）

美國26歲男子思凱（Jericho Skye）曾在美國陸軍憲兵隊服役，目前駐紮在基輔，「我們身在戰場，但卻因為官僚及文書作業遲遲拿不到武器」。他也說，當初決定來到烏克蘭的一大動機，是看到無辜平民成為攻擊目標，這是他的第一場戰爭，「看到沒有其他國家能夠增援烏軍時，我覺得在道德上有參戰的義務」。

許多外國志願者相當熱血，部分烏克蘭駐各國大使館被熱情人士擠爆。27歲曾當過傘兵的亞歷山大（Alexander，化名）瞞著父母來到波蘭邊境，認為他有幫助烏克蘭人民的責任；美國芝加哥警察約澤福維奇（Harrison Jozefowicz）則是辭掉工作加入國際軍團，「現在這裡比芝加哥警局還需要我」。

不過羅賓森強調，來到烏克蘭的熱血志願者必須謹慎行事，要設定好限制並在抵達前多方取得資訊，「因為有可能被迫在短時間內編入軍團送到前線，即便是懷著好意幫助別人，但基本上可能變成砲灰」。

►俄羅斯「止戰2條件」曝光！ 外長：加強和中國合作應對制裁

►開戰以來死傷最慘！ 烏克蘭海陸軍營遭空襲「官兵恐破百死」

►路透：美國非正式要求土耳其 提供俄製S-400防空系統給烏克蘭抗俄