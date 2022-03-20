英相強生驚曝普丁攻烏原因：超怕烏克蘭「1件事」誘發莫斯科革命

記者葉睿涵／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）在當地19日指出，俄羅斯總統普丁對烏克蘭開戰的原因，源於他「極度恐懼」烏克蘭的民主和自由將對俄羅斯產生影響，並導致莫斯科爆發「顏色革命」。

Boris Johnson believes Vladimir Putin ordered the invasion of Ukraine because he feared the country would succeed with free elections and democratic values.



Ukraine live updates: https://t.co/cz5NTcz9E4 pic.twitter.com/097Ntm5O28 — Sky News (@SkyNews) March 19, 2022

綜合外媒報導，強生19日在英格蘭西北地區黑潭（Blackpool）舉辦的保守黨會議上直言，「為什麼普丁突然決定入侵烏克蘭這個無辜的國家？他其實也清楚，烏克蘭不會在短期內加入北約，他也清楚北約不打算在烏克蘭部署導彈，他這麼做是因為害怕。」

▲強生（左）認為，普丁（右）是因為害怕國內受烏克蘭的民主自由影響，才決定攻烏。（組圖／路透）

強生指出，普丁對烏克蘭的新聞自由、選舉自由、民主和開放市場「極度恐懼」，而且擔心「烏克蘭模式」會對他本人和俄羅斯產生影響，「他對莫斯科可能爆發所謂的『顏色革命』感到非常恐慌，所以才殘忍地試圖撲滅烏克蘭的自由之火；正因如此，讓普丁失敗是何其重要」。

「顏色革命」是指1980至2010年代間，在俄羅斯傳統勢力範圍的東歐和中亞，發生因選舉不透明、舞弊等政治事件而引起的人民大規模抗議運動。

強生將烏俄的這場戰爭比喻為「世界的轉捩點」。他認為，「普丁不會止步於烏克蘭，若俄軍在烏俄戰爭取得勝利，將導致『從波羅的海到黑海』整個東歐恐嚇新時代的開始」，呼籲各國站出來對抗俄羅斯，而不是「向暴政妥協」。

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