英相強生驚曝普丁攻烏原因：超怕烏克蘭「1件事」誘發莫斯科革命

記者葉睿涵/綜合報導

英國首相強生(Boris Johnson)在當地19日指出,俄羅斯總統普丁對烏克蘭開戰的原因,源於他「極度恐懼」烏克蘭的民主和自由將對俄羅斯產生影響,並導致莫斯科爆發「顏色革命」。

Boris Johnson believes Vladimir Putin ordered the invasion of Ukraine because he feared the country would succeed with free elections and democratic values.



