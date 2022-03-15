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桃園男子意外落水受傷　警消合力救上岸...他卻避談墜溪原因

▲桃園市陳姓男子15日上午不知何故，突然墜落桃園區茄苳溪內載浮載沉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子15日上午不知何故，突然墜落桃園區茄苳溪內載浮載沉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局15日上午接獲報案，轄區內茄苳溪有男子落水意外，龍安派出所員警會同消防人員到現場救援，警消人員將陳姓男子拉上岸後，經初步檢查其背部受傷，所幸並無生命危險。員警詢問陳為何落水？陳則避談不語，警消送醫治療後已通知家屬到院照顧。

▲桃園市陳姓男子15日上午墜落桃園區茄苳溪內，警消人員合力將其拉上岸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市陳姓男子15日上午墜落桃園區茄苳溪內，警消人員合力將其拉上岸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，今天上午10時28分，龍安派出所接獲報案指稱，有男子跌落茄冬溪，在湍急水流中載浮載沉，狀況甚是危急，警方獲報後聯繫消防人員到場救援，員警甘哲勳及劉昭明與中路消防分隊救護人員下水將陳姓男子拉上岸。

▲▲桃園市陳姓男子15日上午墜落桃園區茄苳溪內，警消人員合力救上岸後送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子15日上午墜落桃園區茄苳溪內，警消人員合力救上岸後送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員以長背板固定陳男，並合力將其抬上路面，經消防人員初步檢查，陳男腰部有受傷跡象，但意識清楚且生命跡象穩固，員警詢問陳為何會落水？但陳則沉默不語也避談落水原因，警消人員將其送醫院治療，所幸並無生命危險，警方另行通知其家屬到院照顧，至於陳男落水原因則將透過沿岸監視畫面了解原委。

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