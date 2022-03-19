警民聯手阻詐超給力　永康警成功阻絕詐騙440萬餘元！

▲台南市警永康分局，3月迄今與轄內銀行、超商夥伴已積極聯手成功阻詐14件，攔阻金額高達新台幣440萬餘元，共同守護人民財產成效良好。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近年由於詐騙集團手法日益翻新，行徑愈加猖獗，造成民眾財物屢遭詐騙，台南市警永康分局強力執行打詐、防詐任務從不間斷，3月迄今與轄內銀行、超商夥伴已積極聯手成功阻詐14件，攔阻金額高達新台幣440萬餘元，共同守護人民財產成效良好。

統計永康區2022年3月迄今成功攔阻詐騙之銀行夥伴共計7家，其中以中國信託永康分行攔阻3件（166萬元）及玉山銀行鹽行分行3件（87萬餘元）最多，另台北富邦永康分行、台新銀行永康分行、永豐銀行永康分行、國泰世華銀行永康分行及成功分行各攔阻1件（共計183萬餘元）次之；另成功阻詐超商夥伴共計有統一超商臺南蔡分行、全家超商永勝店及自強店等3家，總計阻詐3萬餘元。經分析成功攔阻詐騙案件類型，依序為「假投資」、「假交友」及「假網購」等3種手法最多，「假投資」排名第一，常與「假交友」詐騙手法結合，也是總攔阻金額量219萬餘元最高的詐騙手法。

3月中旬，永康區一位婦人於網路結識一名不詳男子，雙方相談甚歡，男子自稱任職美銀證券維修程式工程師，並向婦人誆稱可提前得知外幣匯率波動，誘使婦人至玉山銀行鹽行分行欲臨櫃匯款入金額72萬元參與投資外匯，所幸行員察覺有異報警，經永康員警到場與行員鍥而不捨勸說下，婦人始發覺遭詐騙並放棄匯款。

永康警提醒民眾，防疫期間詐騙手法不斷更新變化，詐騙集團常藉由交友網絡群組結識被害人，先以溫情攻勢，進而慫恿被害人操作外匯期貨、虛擬貨幣及博奕遊戲等不熟悉的投資領域，初期先讓被害人獲得少許利益，放下戒心，俟被害人加碼投資後，便開始以各式理由拖延出金或無預警消失，讓被害人所投資金石沈大海，血本無歸。

永康警分局長甘炎民呼籲，遇有高報酬、低風險的投資機會先別急著匯款或交付投資錢財，務必熟記反詐騙電話「165」專線，小心求證評估，避免任意隨其詐騙話術操弄而受害。