　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

警民聯手阻詐超給力　永康警成功阻絕詐騙440萬餘元！

▲台南市警永康分局，3月迄今與轄內銀行、超商夥伴已積極聯手成功阻詐14件，攔阻金額高達新台幣440萬餘元，共同守護人民財產成效良好。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警永康分局，3月迄今與轄內銀行、超商夥伴已積極聯手成功阻詐14件，攔阻金額高達新台幣440萬餘元，共同守護人民財產成效良好。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近年由於詐騙集團手法日益翻新，行徑愈加猖獗，造成民眾財物屢遭詐騙，台南市警永康分局強力執行打詐、防詐任務從不間斷，3月迄今與轄內銀行、超商夥伴已積極聯手成功阻詐14件，攔阻金額高達新台幣440萬餘元，共同守護人民財產成效良好。

統計永康區2022年3月迄今成功攔阻詐騙之銀行夥伴共計7家，其中以中國信託永康分行攔阻3件（166萬元）及玉山銀行鹽行分行3件（87萬餘元）最多，另台北富邦永康分行、台新銀行永康分行、永豐銀行永康分行、國泰世華銀行永康分行及成功分行各攔阻1件（共計183萬餘元）次之；另成功阻詐超商夥伴共計有統一超商臺南蔡分行、全家超商永勝店及自強店等3家，總計阻詐3萬餘元。經分析成功攔阻詐騙案件類型，依序為「假投資」、「假交友」及「假網購」等3種手法最多，「假投資」排名第一，常與「假交友」詐騙手法結合，也是總攔阻金額量219萬餘元最高的詐騙手法。

3月中旬，永康區一位婦人於網路結識一名不詳男子，雙方相談甚歡，男子自稱任職美銀證券維修程式工程師，並向婦人誆稱可提前得知外幣匯率波動，誘使婦人至玉山銀行鹽行分行欲臨櫃匯款入金額72萬元參與投資外匯，所幸行員察覺有異報警，經永康員警到場與行員鍥而不捨勸說下，婦人始發覺遭詐騙並放棄匯款。

永康警提醒民眾，防疫期間詐騙手法不斷更新變化，詐騙集團常藉由交友網絡群組結識被害人，先以溫情攻勢，進而慫恿被害人操作外匯期貨、虛擬貨幣及博奕遊戲等不熟悉的投資領域，初期先讓被害人獲得少許利益，放下戒心，俟被害人加碼投資後，便開始以各式理由拖延出金或無預警消失，讓被害人所投資金石沈大海，血本無歸。

永康警分局長甘炎民呼籲，遇有高報酬、低風險的投資機會先別急著匯款或交付投資錢財，務必熟記反詐騙電話「165」專線，小心求證評估，避免任意隨其詐騙話術操弄而受害。

►韓國「燕麥奶色」絕美鍋具4.3折！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「基隆！原來如此」工作坊　揭開市港再生轉變有目共睹

長毛臘腸犬毛囊蟲症遭棄養　新北駐區獸醫妙手回春變萌犬

侯友宜攜手林立青公益洗地　鼓勵NGO青年重回職場翻轉人生

陳以信台南掛看板　誓讓台南六都拚第一

靈鷲山表揚全國60位普仁小太陽　寫下動人生命故事篇章

校閱基隆義消常訓成果　林右昌︰感謝守護市民安全

2022台南甜點節人潮爆棚　全糖市長黃偉哲請大眾品嚐甜蜜蜜幸福滋味

因應清明掃墓人潮　南投市殯葬所防疫、防火和環保宣導

南投梅子節開跑500人體驗製梅DIY　娃兒還沒做好就想吃逗樂眾人

國際森林日前夕　台東林管處贈2300棵環保原生樹苗

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

老人疑想搶北捷博愛座動怒　狠嗆：你盲人就可以這樣喔

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

李光洙吃鯛魚燒「燙到臉歪腿軟」XD　遭強制加班...車太鉉「問過李善彬了」

「基隆！原來如此」工作坊　揭開市港再生轉變有目共睹

長毛臘腸犬毛囊蟲症遭棄養　新北駐區獸醫妙手回春變萌犬

侯友宜攜手林立青公益洗地　鼓勵NGO青年重回職場翻轉人生

陳以信台南掛看板　誓讓台南六都拚第一

靈鷲山表揚全國60位普仁小太陽　寫下動人生命故事篇章

校閱基隆義消常訓成果　林右昌︰感謝守護市民安全

2022台南甜點節人潮爆棚　全糖市長黃偉哲請大眾品嚐甜蜜蜜幸福滋味

因應清明掃墓人潮　南投市殯葬所防疫、防火和環保宣導

南投梅子節開跑500人體驗製梅DIY　娃兒還沒做好就想吃逗樂眾人

國際森林日前夕　台東林管處贈2300棵環保原生樹苗

拜登本週將赴歐洲「新手法制裁俄」　白宮證實：不會訪問烏克蘭

一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」

獨／有雷！《華燈》兇手們會被處什麼刑責？　判最重竟是他

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

騎士過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！穿豪華白紗進場…千千讚：仙子

羅伯派汀森又放話了！　改口「《蝙蝠俠》成功我更可能去拍A片」

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

驚天動地高顏值！炎亞綸、王陽明合體「嘲笑瘦子」　11分反諷片笑瘋網

好市多麵包「內餡藏螺絲」！他氣衝賣場理論…求償金額曝光挨轟

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

地方熱門新聞

犬毛囊蟲症遭棄養　獸醫妙手回春變萌犬

「基隆！原來如此」工作坊　揭開市港再生轉變

陳以信台南掛看板

黑溝遭綁拖行　一路哀嚎引人側目

2022台南甜點節人潮爆棚

靈鷲山表揚全國60位普仁小太陽

台中港船員過半染疫　救護車載走12人

基隆義消常訓成果　林右昌︰感謝守護安全

校長確診！快篩1379人　345人陰性

南警攔車查獲毒品逮3男女

中埔裕民橋岩壁裸露　居民擔心河水沖垮地基

新竹女學生踩中「陷阱水溝蓋」　爆血縫7針

小琉球南風音樂祭　楊繡惠、白雲為觀音祝壽

祖先狂託夢！花蓮女一問才知祖墳被挖

更多熱門

關鍵字：

永康警成功阻絕詐騙440萬餘元！

讀者迴響

熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是在抓」

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

好市多「扛1巨物」回家　會員：13年用不完

雷／采子紀錄被破了！　《全明星》MVP出爐賀軍翔罕痛哭

心肌梗塞不只會胸痛！4種非典型前兆一次看

好市多麵包內餡藏螺絲！他求償反挨轟

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

小S熱舞迎具俊曄「遭陸網酸爆」被轟：10年家人汪小菲很心酸

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

1張數字圖測眼睛！醫：答錯恐是「8種眼疾纏身」

徐乃麟帶紅包探班《全明星》！點名藍隊成員「比50ｍ游泳」

陳漢典「請助理買1500ml水」結果悲劇了

「花子」劉品言忍《華燈》天大秘密2年：好痛苦

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面