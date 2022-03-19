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起底德東飆車王！家族擁天母地價最貴公寓　鄰居曝：陽明山還有地

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

39歲簡姓男子18日開車在北市天母士東路上狂飆，高速撞上正在過馬路的2名女高中生、1名婦人，導致婦人傷重不治，女高中生也身受重傷。事後簡男被查出，就是近期一直在天母地區飆車的「德東飆車王」，另外，其鄰居也出面表示，在天母國小旁有整棟公寓都是簡男家族的，甚至在陽明山上還有不少土地，可見簡男家世相當顯赫。

▲▼北市士林區發生一起嚴重車禍，肇事駕駛遮臉。（圖／記者黃彥傑攝）

▲「德東飆車王」開車飆撞路人，釀1死2傷，事後身分遭起底。（圖／記者黃彥傑攝）

警方調查，39歲的簡姓男子在18日下午6時許，沿著士東路方向行駛，但是卻以高速撞擊正在過馬路的66歲謝姓女子，另外還有17歲的吳姓、廖姓女高中生，婦人當場無生命跡象，送醫搶救後宣告不治。

▲▼北市士林區發生一起嚴重車禍，一輛自小客車高速衝撞行人。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲▼3名路人遭簡男撞上，婦人緊急送醫搶救宣告不治。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲▼北市士林區發生一起嚴重車禍，一輛自小客車高速衝撞行人。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

據悉，簡男就是近期常在天母地區狂飆，讓住戶相當頭疼的「德東飆車王」，而他事後對警方供稱，事發當時因為身體不適，想趕快回家休息，但不知道自己到底開多快。

此外，簡男背景也被起底，據調查，簡男家住天母天玉街一帶，而其鄰居也出面受訪表示，在天母國小一旁有一棟公寓整棟都姓簡，雖說對簡男不太有印象，但知道他們家族狀況相當不錯，父執輩的4個兄弟一人分一層，甚至在陽明山上還有不少土地，可見簡男的家世背景相當顯赫，但如今卻闖出大禍，也讓人不勝唏噓。

▲▼北市士林區發生一起嚴重車禍，肇事駕駛蹲在地上。（圖／記者黃彥傑攝）

▲簡男肇事後蹲在地上。（圖／記者黃彥傑攝）

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