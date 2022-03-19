德東飆車王臉書曝光！發文、自拍沒人理　堪稱「超級邊緣人」

記者邱中岳、陳韻如／台北報導

有「德東飆車王」稱號的39歲簡姓男子18日開車在北市天母士東路上狂飆，高速撞上正在過馬路的2名女高中生、1名婦人，導致婦人傷重不治，女高中生也身受重傷。簡男事後也被起底，家族擁天母地區地價最貴的整棟公寓，甚至在陽明山上還有地，此外，其臉書也隨之曝光，但幾乎沒有朋友與他互動，可以說是相當邊緣。

▲德東飆車王臉書曝光。（圖／翻攝臉書）

警方調查，39歲的簡姓男子在18日下午6時許，沿著士東路方向行駛，但是卻以高速撞擊正在過馬路的66歲謝姓女子，另外還有17歲的吳姓、廖姓女高中生，婦人當場無生命跡象，送醫搶救後宣告不治。

簡男背景也被起底，據調查，簡男家住天母天玉街一帶，而其鄰居也出面受訪表示，在天母國小一旁有一棟公寓整棟都姓簡，雖說對簡男不太有印象，但知道他們家族狀況相當不錯，父執輩的4個兄弟一人分一層，甚至在陽明山上還有不少土地，可見簡男的家世背景相當顯赫。

此外，簡男臉書也被挖出，內容幾乎全是分享手遊《天堂》的貼文，就算放上自拍照，或是可愛毛孩的照片也幾乎沒有人跟他互動，按讚數寥寥無幾，最多也只有20人按讚，可以說是超級邊緣人。





▲簡男肇事後，不斷用手遮臉。（圖／記者黃彥傑攝）