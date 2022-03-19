　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「德東飆車王」飛車撞3人釀1死　分局應訊身體不適...凌晨急送醫

記者邱中岳／台北報導

北市士林區1名簡姓男子開車行經士東路，一路狂飆衝撞正在過馬路的2名女高中生、1名婦人，婦人當場沒有呼吸心跳，2名女高中生也被撞倒在安全島上的草皮，最後婦人送醫搶救後宣告不治，警方也將肇事駕駛帶回，嫌犯凌晨向警方表示身體不適，送往醫院吊點滴3小時。

▲▼簡姓男子肇事後，在分局表示身體不適，由警方帶著前往醫院打點滴。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲簡姓男子肇事後，在分局表示身體不適，由警方帶著前往醫院打點滴。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，39歲的簡姓男子，平時在網路公司擔任工程師，在18日晚上7時許，開車準備返家，行經士東路一處巷口時，竟以高速衝撞正在過馬路的2名女高中生以及1名66歲的謝姓婦人，2名女高中生被撞飛到安全島，疑似腳部有骨折情形，緊急送往醫院救治。

但是另外1名婦人則倒臥柏油路上，且傷勢最為嚴重，緊急送往醫院救治後仍宣告不治，警方到場對簡姓男子進行酒測，儘管酒測值為0，但嫌犯精神狀況恍惚，不排除有毒品駕駛的問題，也採尿進行相關化驗以釐清案情。

警方指出，簡姓男子在警所製作筆錄時，家屬並沒有到現場，簡姓男子表示，自己一個人住在天母，當時因為身體不舒服，所以要趕快返家，所才會沒注意前方狀況所以撞上3人，訊後警方依照過失致死罪嫌送辦。

警方指出，嫌犯在移送分局，等待前往地檢署時，還在警局頻頻表示身體不舒服，還一度碎碎念不知道在說甚麼，最後甚至還向警方要求就醫，警方也帶簡男前往新光醫院打點滴3個小時。

「德東飆車王」人行道撞3人　死者女兒淚訴：她說要去做頭髮！

快訊／男慣性飆車「士林撞3人」...2女高中生重傷　1婦人不治

►韓國「燕麥奶色」絕美鍋具4.3折！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是抓癢」　過來人嘆：申訴沒用

快訊／大漢橋驚傳落水！男騎士騎車一半墜橋墩…橡皮艇緊急搜救

前立委助理酒駕撞傷情侶檔！2人送醫賓士車頭半毀　3萬交保

球棒隊逞凶！沙鹿廟會遶境2人遭打濺血　6煞3小時內落網

台東翁尚武漁港落海亡　妻以為「只是落水」未料天人永隔

5男女和平十文溪溯溪　男子滑落瀑布髖骨受傷直升機盤旋3趟無法吊掛

名嘴被開單遭問「上次前科哪時候」　他氣炸：我看起來像黑道？

快訊／偕妻摘野菜墜10米深山溝　新北男送醫不治

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

老人疑想搶北捷博愛座動怒　狠嗆：你盲人就可以這樣喔

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

李光洙吃鯛魚燒「燙到臉歪腿軟」XD　遭強制加班...車太鉉「問過李善彬了」

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是抓癢」　過來人嘆：申訴沒用

快訊／大漢橋驚傳落水！男騎士騎車一半墜橋墩…橡皮艇緊急搜救

前立委助理酒駕撞傷情侶檔！2人送醫賓士車頭半毀　3萬交保

球棒隊逞凶！沙鹿廟會遶境2人遭打濺血　6煞3小時內落網

台東翁尚武漁港落海亡　妻以為「只是落水」未料天人永隔

5男女和平十文溪溯溪　男子滑落瀑布髖骨受傷直升機盤旋3趟無法吊掛

名嘴被開單遭問「上次前科哪時候」　他氣炸：我看起來像黑道？

快訊／偕妻摘野菜墜10米深山溝　新北男送醫不治

拜登本週將赴歐洲「新手法制裁俄」　白宮證實：不會訪問烏克蘭

一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」

獨／有雷！《華燈》兇手們會被處什麼刑責？　判最重竟是他

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

騎士過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！穿豪華白紗進場…千千讚：仙子

羅伯派汀森又放話了！　改口「《蝙蝠俠》成功我更可能去拍A片」

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

驚天動地高顏值！炎亞綸、王陽明合體「嘲笑瘦子」　11分反諷片笑瘋網

好市多麵包「內餡藏螺絲」！他氣衝賣場理論…求償金額曝光挨轟

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

社會熱門新聞

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是在抓」

快訊／嘉義「阿婆灣」出事了！騎士慘摔命危

嘉義阿婆灣事故！24歲騎士慘摔送醫不治

即／鳳山火車站後方大排驚見1女　送醫搶救

高中女師台88遭鐵片奪命！警找到肇事駕駛了

自行車參賽者遭撞亡　酒駕男20萬交保

火鍋店尋仇開槍！高雄男晚間收押

大漢橋驚傳落水！橡皮艇緊急搜救

女師遭鐵片砸斃！肇事駕駛：有發現零件脫落

女大生遭擄殺！心臟充滿氣體原因曝

被開單遭問一句　名嘴氣炸：我看起來像黑道？

網紅空屋「超渡女孩」　廢棄樓風光過往曝

29移工小吃部開毒趴　赫見「含笑半步顛」

保七中隊長鎖槍械室3小時落幕　大隊長說話了

更多熱門

相關新聞

德東飆車王釀1死2傷　移送喊：我對不起你們

德東飆車王釀1死2傷　移送喊：我對不起你們

北市士林區1名男子開車行經士東路，一路狂飆衝撞正在過馬路的2名女高中生、1名婦人，婦人搶救後身亡，2名女高中生也被撞倒在安全島上的草皮，警方也依照過失致死罪嫌送辦，移送時還說：「希望大家到路口都減速慢行，希望我是最後一個，我對不起他們」。

撞路人釀1死2傷　「德東飆車王」狂飆蛇行畫面曝　

撞路人釀1死2傷　「德東飆車王」狂飆蛇行畫面曝　

民眾暗夜車禍掉落橋下消防人員吊掛送醫

民眾暗夜車禍掉落橋下消防人員吊掛送醫

拜習通話談「對台政策不變」　蘇貞昌：堅守普世價值的防線

拜習通話談「對台政策不變」　蘇貞昌：堅守普世價值的防線

總統府感謝拜登對台堅定支持　喊話中國「應制止俄羅斯侵略」

總統府感謝拜登對台堅定支持　喊話中國「應制止俄羅斯侵略」

關鍵字：

飆車王分局車禍點滴影音

讀者迴響

熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是在抓」

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

好市多「扛1巨物」回家　會員：13年用不完

雷／采子紀錄被破了！　《全明星》MVP出爐賀軍翔罕痛哭

心肌梗塞不只會胸痛！4種非典型前兆一次看

好市多麵包內餡藏螺絲！他求償反挨轟

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

小S熱舞迎具俊曄「遭陸網酸爆」被轟：10年家人汪小菲很心酸

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

1張數字圖測眼睛！醫：答錯恐是「8種眼疾纏身」

徐乃麟帶紅包探班《全明星》！點名藍隊成員「比50ｍ游泳」

陳漢典「請助理買1500ml水」結果悲劇了

「花子」劉品言忍《華燈》天大秘密2年：好痛苦

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面