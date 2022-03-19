「德東飆車王」飛車撞3人釀1死　分局應訊身體不適...凌晨急送醫

記者邱中岳／台北報導

北市士林區1名簡姓男子開車行經士東路，一路狂飆衝撞正在過馬路的2名女高中生、1名婦人，婦人當場沒有呼吸心跳，2名女高中生也被撞倒在安全島上的草皮，最後婦人送醫搶救後宣告不治，警方也將肇事駕駛帶回，嫌犯凌晨向警方表示身體不適，送往醫院吊點滴3小時。

▲簡姓男子肇事後，在分局表示身體不適，由警方帶著前往醫院打點滴。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，39歲的簡姓男子，平時在網路公司擔任工程師，在18日晚上7時許，開車準備返家，行經士東路一處巷口時，竟以高速衝撞正在過馬路的2名女高中生以及1名66歲的謝姓婦人，2名女高中生被撞飛到安全島，疑似腳部有骨折情形，緊急送往醫院救治。

但是另外1名婦人則倒臥柏油路上，且傷勢最為嚴重，緊急送往醫院救治後仍宣告不治，警方到場對簡姓男子進行酒測，儘管酒測值為0，但嫌犯精神狀況恍惚，不排除有毒品駕駛的問題，也採尿進行相關化驗以釐清案情。

警方指出，簡姓男子在警所製作筆錄時，家屬並沒有到現場，簡姓男子表示，自己一個人住在天母，當時因為身體不舒服，所以要趕快返家，所才會沒注意前方狀況所以撞上3人，訊後警方依照過失致死罪嫌送辦。

警方指出，嫌犯在移送分局，等待前往地檢署時，還在警局頻頻表示身體不舒服，還一度碎碎念不知道在說甚麼，最後甚至還向警方要求就醫，警方也帶簡男前往新光醫院打點滴3個小時。

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