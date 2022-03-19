北市普技高教師甄選4／16筆試　39個類科招80名額

▲北市普技高教師甄選4／16筆試，39個類科招收80名額。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年度台北市普通高中及技術型高中教師甄選簡章已經在3月1日公告，教育局也正式公告，公立高中正式教師聯合甄選科別及缺額，其中普高與技高共計甄選39個類科、80個名額，有志投入教師工作者記得報名。

為積極協助北市公立高中甄選具專業知能師資，北市教育局持續辦理111學年度市立普通型及技術型高級中等學校正式教師聯合甄選，簡章3月1日公告在北市政府教育局等網站。

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北市教育局表示，今年北市普通高中甄選類科共計15科，甄選名額計42名，而技術型高中甄選類科計24科，甄選名額計38名，總計甄選名額有80名，比去年甄選類科及甄選名額都有增加，歡迎有志教師加入北市公立高中學校教師行列，共同為北市學生的教育投注心力。

▼北市普技高教師甄選將招收80名額。（圖／資料照片）

教育局提醒，今年高中聯合教師甄選，甄選方式包含筆試及複試，3月23日至29日進行網路報名及繳費，筆試日期則訂在4月16日（六），學科專業科目占100％，題型為選擇題或非選擇題，筆試成績僅為筆試通過門檻，不併入複試成績。

至於普通型高中複試日期，教育局表示，將在5月15日（日）舉行，包含口試、試教（含實作及專業詢答）2科，另技術型高中複試日期為5月15日（日）辦理，包含口試、試教（含專業詢答）及實作3科，而相關報考資格、報名方式、報名時間及地點等詳細資訊，請參閱北市111學年度市立高級中等學校正式教師聯合甄選簡章。