美軍機「魚鷹」北約軍演墜毀　機上4人生死不明

▲V-22魚鷹式傾斜旋翼機（V-22 Osprey）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

北約20多國14日在挪威展開軍演，而其中一架美國軍機卻在18日於挪威北部墜毀，目前機上4人生死不明。

根據路透社報導，一架隸屬美國海軍陸戰隊的V-22魚鷹式傾斜旋翼機（V-22 Osprey）於挪威參加北約（NATO）「冷回應」（Cold Response）軍演時，原應在18日晚間18時降落，結果卻失去蹤影，目前機上4人生死不明。

A V-22 Osprey has crashed up north in Norway today, during Cold Response exersize. Crew of 4. Really bad weather in the area. pic.twitter.com/gOanZjZ5ko — OlaWaveNews (@WaveOla) March 18, 2022

據了解，當時地區氣候惡劣，挪威聯合救援協調中心（JRCC）表示，已經確認該機目前位置，正在派人進行搜救，「我們是在收到緊急信號後發現的，因為天氣不佳，我們下不去，警察和救援人員正在從陸路趕來。」