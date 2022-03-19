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超仙「圍棋正妹」照曝光！超高氣質被網讚翻：好扯

▲▼超仙「圍棋正妹」照曝光！超高氣質被網讚翻：好扯。（圖／翻攝go_fish0429 IG）

▲俞俐均被譽為黑嘉嘉接班人。（圖／翻攝俞俐均 IG

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣「圍棋女神」不只有黑嘉嘉！有網友發現台灣棋院職業三段圍棋棋士俞俐均也氣質過人且棋藝高超。俞俐均在IG上有1萬名粉絲，時常分享生活、工作及下棋的照片，讓不少網友大讚，「女棋士都那麼仙、那麼婆對嗎？」

俞俐均4歲開始學棋，15歲創下職業初段女棋士最年輕紀錄，17歲受到韓國棋院邀請，一度被稱為圍棋界的「小周子瑜」，又於20歲達成職業三段，21歲重返中華職協新銳隊。

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▲▼超仙「圍棋正妹」照曝光！超高氣質被網讚翻：好扯。（圖／翻攝go_fish0429 IG）

▲▼俞俐均的好氣質被網友讚翻。（圖／翻攝俞俐均 IG）

▲▼超仙「圍棋正妹」照曝光！超高氣質被網讚翻：好扯。（圖／翻攝go_fish0429 IG）

俞俐均過去受訪時，被問及被網友譽為「黑嘉嘉」的接班人一事，她也害羞地回應說，「我覺得我們是兩個個體」。此外，她也坦言，做為職業棋士非常辛苦，若比賽都贏的話，一年獎金可能有300至500萬元，但若都失利，恐怕僅有1至2萬，這也是爸爸起初不支持她的原因，但媽媽卻堅信她可以成功，一路陪伴至今。

俞俐均除了個性成穩、棋藝高超之外，氣質的外貌也吸引不少粉絲追蹤。俞俐均的照片被分享到PTT後，讓網友驚嘆「氣質好到不行，強」、「既生俞何生+」、「真心正」、「推，有氣質的棋手」、「五官感覺比+好看，不過下棋時的氣質+勝」、「++屌打吧，但還是很正就是了」、「那些塑膠網紅怎比得上」、「好扯，氣質好好」、「上禮拜才剛見過她，本人滿樸素的，但真的氣質很棒」。

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