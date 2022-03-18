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重機人妻自爆「遭女車友教育」　她不忍了！公開截圖曝真相

▲▼ 重機 。（圖／郭小姐提供）

▲育有2名孩子的郭姓人妻日前發文抱怨，2年前丈夫接觸重機後，開始不顧家庭成天騎車跑山 。（圖／郭小姐提供）

記者閔文昱／綜合報導

日前郭姓人妻在臉書社團「爆怨公社」發文表示，丈夫將時間都花在玩重機上，甚至為了買車的裝備成月光族，連陪2個孩子時間都沒有，更有女車友私訊怒嗆「到底哪條法律寫說賺的錢需要另一半同意？」讓她心碎不已。不過，遭控女車友今（18日）也公布完整對話截圖，只見私訊時間不僅顯示是去年4月，且主動私訊的人竟還是郭姓人妻，再度引發熱議。

本報稍早報導，「獨／貸款百萬買重機界法拉利！女車友嗆雙寶媽：到底是那條法律？」郭姓人妻出面大吐苦水，表示老公為了玩重機，根本沒有為了生活跟家庭在打拼，且「光重機車貸就100多萬，買皮衣、安全帽每樣也都要好幾萬元」，而最近家裡要繳很多錢，老公卻又在沒告知她的情況下，花了2萬4800元買新皮靴，讓她忍不住上網抱怨。

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▲人妻貼出發票，淚控丈夫不尊重她。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲人妻貼出發票，淚控丈夫不尊重她。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

人妻透露，她文章一PO出後，有許多網友鼓勵她，但卻有一位同樣騎重機的女網友，疑似是丈夫的車友，竟私訊「教育」她，表示「花錢本來就不需要另一半同意啊，到底哪條法律寫說賺的錢需要另一半同意？通常有請示的真的是極度尊重另一半的表示欸！」

女車友接著又說，「有了婚姻不代表事事都要向另一半同意啊，大家都是法規上的成年人了，今天在婚姻裡雙方各自有責任和義務養家沒錯，但不代表他沒有花錢的權利。」而人妻回，「所以小孩生活費都不用給？我的點是小孩學費要給吧，哪有人先改車的？」豈料，對方竟回她「那干我屁事，你們自己的事不用說給我這外人聽」。讓人妻聽了相當受傷。

對此，女車友今（18日）也在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」PO出對話回擊，表示該對話是在去年4月17日，人妻因被其他男車友留言質疑，而男車友又剛好是她朋友，所以人妻就跑來私訊她，並稱「這個林XX你朋友喔」、「照這腦殘邏輯，以後你結婚，你老公賺的錢也可以全部拿去花掉，因為那是他賺的，你要養家養小孩大可以出來自己上班賺錢」、「誇張的頭腦欸」。

▲女車友公布完整對話。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲女車友公布完整對話。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

女車友見狀後先是回覆，這件事與她無關「你大可以直接回應他，不用跟我argue（爭論）」，隨後才發表了上述人妻所說的「教育」訊息。女車友也痛批，「別人家務事到底甘我屁事？上一回家庭事鬧上社會版面，當初還是別的車友言論，雙寶媽自己截圖私下主動來私訊我，雙寶媽自己當下不敢跟本人反應，『主動』跑來私訊我，質疑我，到底？最好笑的是偷偷封鎖我，就把我寫成新聞，到底誰私訊誰？」

文章曝光後，馬上吸引不少網友討論，其中，郭姓人妻也留言回應，「我來說清楚一點，我當初的截圖那一段只是想表達現在男生都不用養小孩，女生生了小孩又在上班就必須自己養？是我的價值觀有問題嗎？還是現在的人都這樣子，沒想到文章出來居然變成女車友嗆我？我看到文章的當下也馬上在下面留言說是筆誤，造成板主的困擾非常抱歉！無意牽扯。」

▲女車友公布完整對話。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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