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社會 社會焦點 保障人權

應訊12小時請回　林姿妙：我債務說明清楚，司法要還我清白

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭地檢署17日上午再傳喚涉圖利罪、財產來源不明等案的宜蘭縣長林姿妙及其兒女等6人，針對案情新舊事證持續釐清，並於晚間由檢察官一一複訊。經12時應訊被請回，林姿妙微笑說，債務說明清楚、司法調查要還她清白，並強調她簡單做人、認真做事。

▲涉圖利罪、財產來源不明等案的宜蘭縣長林姿妙，17日經12小時應訊步出宜檢。（圖／記者游芳男攝）

▲涉圖利罪、財產來源不明等案的宜蘭縣長林姿妙，17日經12小時應訊步出宜檢。（圖／記者游芳男攝）

宜蘭檢在2月22日上午，二度指揮廉政署，調查宜蘭縣長林姿妙涉圖利、財產來源不明等案後，宜檢16日再針對案情持續釐清，先傳喚林姿妙兒子林佑澤，17日上午再3度傳喚林姿妙與她大女兒林羿伶、兒子林佑澤，及前立委楊吉雄與楊的弟弟楊耀火，並在17日傍晚也傳喚被外界譽為「林姿妙大掌櫃」的縣長室張姓女員工。

上午9時20分許，到宜檢報到應訊前，林姿妙曾說：「希望趕快檢查清楚，還我們清白」。林姿妙現身不久後，她大女兒林羿伶也在律師陪同下到宜檢，但未發一語。

17日晚間，檢察官再對林姿妙與兒女及前立委楊吉雄與楊的弟弟楊耀火縣長室張姓女員工等6名被告，一一複訊。

針對案情釐清的方向是否與外傳林佑澤涉及將某一保險箱內物件以藍色行李箱拖走等滅證有關？或是有新事證發現才有再傳喚舉動？宜檢回應，是針對圖利罪、財產來源不明等再釐清，不會只針對一項，所有部分都會調查。

晚間複訊後，下午8時30分許，縣長室張姓女員工被請回。下午9時20分許，林姿妙被請回時表示，債務說明清楚、司法調查要還她清白，並強調她簡單做人、認真做事。

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