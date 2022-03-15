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26歲女酒駕被罰3萬沒繳清又神隱　書記官追到老家！母幫她繳清

▲▼陳女未繳清酒駕罰款，陳母在書記官上門後，代女繳清罰鍰。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲陳女未繳清酒駕罰款，陳母在書記官上門後，代女繳清罰鍰。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭26歲陳姓女子，20209年6月間，酒駕遭罰3萬元，只繳3,200元後神隱搞失蹤，宜蘭分署承辦書記官為查明陳女行蹤及財產狀況，遠赴她南澳鄉的老家現場執行，陳母在屋內聽到書記官找上門，嚇到不敢應門，最後是書記官請鄰居協助告知來意，陳母才打開心防，聯絡久未返家的陳女，且在知道陳女最近經濟狀況不佳後，自掏腰包代女繳清罰鍰。

▲▼陳女未繳清酒駕罰款，陳母在書記官上門後，代女繳清罰鍰。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭分署表示，宜蘭縣26歲的陳姓女子，於2020年6月間在北市，因酒駕遭裁罰3萬元及吊扣駕駛執照24個月，並應參加道路交通安全講習，陳女當初雖在裁決所辦理18期分期繳納，但只繳了2期3,200元後即未續繳，經移送宜蘭分署執行。

宜蘭分署多次核發執行命令執行陳女存款及薪資，均未執行到財產，多次傳訊但陳女均神隱搞失蹤，承辦書記官為查明陳女行蹤及財產狀況，遠赴其位於南澳鄉的老家現場執行，見屋內燈光亮著明顯有人在家，但多次敲門均無人回應，鄰居見狀熱心協助書記官聯繫陳女的老母親，才知道陳女的老母親在屋內聽到書記官找上門，嚇到躲起來不敢應門。

最後在熱心鄰居的協助下，老母親才漸漸打開心防，配合書記官聯絡久未返家的陳女，老母親在電話中一開始就怒斥女兒酒駕，但在對談中也知道女兒這幾年因疫情多次失業無收入，且最近經濟狀況不佳，在書記官向老母親曉諭拒繳罰鍰的後果，存款及薪資都會被扣押，且如果別人知道女兒有欠繳罰鍰可能也不敢雇用她，因陳女才剛滿26歲，老母親愛女心切，自掏腰包至郵局購買郵政匯票交付書記官，代女繳清罰鍰。

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