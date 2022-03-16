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社會 社會焦點 保障人權

740萬奧迪豪車自撞！宜市代會主席詐保140萬　遭起訴求刑7年

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／林智勇）

▲宜蘭市民代表會主席林智勇與助理等人詐領保險金未遂。（圖／翻攝自Facebook／林智勇）

記者游芳男、蔡怡萍／宜蘭報導

宜蘭市民代表會主席林智勇去年6月自撞其灰色奧迪RS7，維修費近百萬元，涉嫌使用宜蘭市代會公務車製造假車禍詐領保險金，被保險公司抓包。經檢察官勾稽相關事證，認林智勇與陳姓司機、鄧姓助理等3人涉犯貪汙治罪條例第5條第2項、第1項第2款之公務員利用職務上之機會詐取財物未遂罪，全案偵查終結提起公訴。

經查，林智勇的奧迪RS7新車價值740萬元，他僅投保丙式「車碰車」保險，自撞無法獲理賠，而宜蘭市代會的公務車則都有保險，林智勇則涉嫌指示助理用公務車追撞奧迪，申請保險理賠。

▲▼宜蘭市代會主席涉假車禍檢方起訴。（圖／宜蘭地檢署提供）

▲▼宜蘭市代會主席涉假車禍檢方起訴。（圖／宜蘭地檢署提供）

▲宜蘭市代會主席涉假車禍檢方起訴求刑7年。（圖／宜蘭地檢署提供）

林智勇擔任市民代表會主席之公務配車，向保險公司投保包含汽車第三人責任險、汽車超額責任保險等，第三人車損部分最高理賠金額高達1,050萬元。林智勇為圖謀保險理賠140萬1千多元，遂萌生詐領保險金之意，與司機、助理等人共謀製造假車禍。但產險公司發覺異常，經檢調追查後始悉上情。

檢察官審酌林智勇身為市民代表會主席，竟利用職務機會圖謀私利，使社會大眾對於公務員誠實廉潔性、公正性產生重大質疑，損害國家公務員形象，破壞保險制度之公益機能，嚴重損害政府公信力；犯後又意圖卸責、誤導案情，將責任推諉予陳姓司機，致公義未能彰顯，增耗司法資源，藐視司法心態明確，犯後態度不佳等情，請求法院判處有期徒刑7年，並宣告褫奪公權7年，以懲效尤。
 

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