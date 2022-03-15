2022宜蘭綠博夢幻島嶼　3／26開放登島體驗美麗生態地

▲2022年宜蘭綠博，3/26開放登島，活動精彩，宜蘭縣長林姿歡迎大家來體驗。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府主辦的宜蘭綠色博覽會迄今已進入第23年，透過寓教於樂的環境主題場館、精彩的表演藝術、美麗的花卉地景，年年吸引數十萬人入場，是國內春季重要大型環境教育旗艦活動。今（2022）年自3月26日至5月8日為期44天，在具有休閒與自然生態教育意義的森林公園-冬山河生態綠舟風景區舉辦，場域串連火車站體下空間、冬山老街、冬山河舊河道景點，混合生態公園與鐵路、老街、河道等不同風貌。

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2022年宜蘭綠博活動結合場域水陸特色，規劃1座烏龜怪方蟹大型表演舞台、1處藍河蟲洞水簾光影秘境、 2條冬山河道人文生態導覽遊程、3個遊戲互動體驗區、 12個寓教於樂的綠博永續發展主題展館、20座生物多樣性與多元文化裝置藝術。活動主題連結聯合國「全球永續發展目標 SDGs」與森川里海國土生態綠網，將惜食、節能、省水、護海、有機、無塑、減廢、重用與循環再生的永續未來生活情境融入策展規劃；全新打造一座具有深邃美麗生態地景、希望之河人文環境故事、精彩互動表演藝術以及豐富水陸育樂體驗的「夢幻島嶼 Dream Island」。

宜蘭縣長林姿妙表示，綠博12個主題展館，每一個都具有其傳達的環境教育意義，且費盡心思的以寓教於樂方式呈現。「良食交易所」連結SDGs負責任的消費與生產，宣導用購買改變世界。「海龜覓境」以海龜的一生融入密室逃脫解謎趣味，傳達維護藍碳生態系，守護永續海洋與水下生命的重要。「農業實驗學校」示範以色列液肥滴灌栽培系統，藉由智慧農業省工節水與害物作物整合管理，打造農業永續經營之路。「野趣森林」傳承原民傳統文化、山林生存智慧與精湛工藝編織之美。「水岸舞台」演繹夢幻島嶼的永續傳說，傳達生物與棲地多樣性保育的刻不容緩。

「可愛動物區」宣揚友善飼養，寵物管理與重視經濟動物福利。「食育享想」帶大家重新認識食物、食材、食農、食安、食育與糧食自給率，整合從產地到餐桌上的食農教育。「城市未來色計所」連結SDGs全球永續發展目標，邀請描繪未來城市想像。「生聲不息」帶你用聲音感受世界，保存聲景自然環境。「夜光趴踢」呈現夜行生物歡舞的月下派對，引領嘗試自然生態導覽遊程。「森林探險廊道」傳達守護森林，復育瀕危物種，支持編織國土生態綠網，守護珍貴生命。

「昆蟲生態村」融入昆蟲交響樂章的里山共榮願景，促進農村再生。除了環教主題展館之外，綠博還有20座生物與多元文化裝置藝術，3個大型遊戲互動體驗區，希望之河人文生態遊艇導覽，以及國內外優秀藝文團隊的精彩表演藝術，假日創意市集、街頭藝人演出等，活動非常精彩，歡迎大家登島體驗。

2022綠博夢幻島嶼3/26在冬山河生態綠舟風景區即將開放登島，相關資訊如下：

活動日期：2022年3月26日～5月8日

活動地點：冬山河生態綠舟風景區

開放時間：每日 09:00－18:00 開放

售票訊息：售票資訊：宜蘭縣民票100元，平日全票 150 元／假日全票 250 元，7 歲以下兒童、65 歲以上長者免費入園，雙園雙博與多次入園票等更多票種請上綠博官網查詢。

縣市週優惠：（限定期間內入場持身分證件的夥伴縣市民可享有百元優惠）

彰化週：3月28日 - 4月03日

台東週：4月11日 - 4月17日

新北週：4月18日 - 4月24日

花蓮週：4月25日 - 5月01日

台中週：5月02日 - 5月08日

更多活動訊息請至臉書搜尋『宜蘭綠色博覽會』官網與粉絲專頁查詢。

官方網站：2022宜蘭綠色博覽會 (e-land.gov.tw)

粉絲專頁：https://www.facebook.com/yilangreenexpo/