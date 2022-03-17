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天上聖母鹿耳門媽　祈安消災轉運補庫大法會黃偉哲點燈祈福

▲台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委、蔡連博副主委，共同為「天上聖母鹿耳門媽祈安消災轉運補庫賜財大法會」進行啟燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委、蔡連博副主委，共同為「天上聖母鹿耳門媽祈安消災轉運補庫賜財大法會」進行啟燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南正統鹿耳門聖母廟，17-20日首度舉辦「天上聖母鹿耳門媽祈安消災轉運補庫大法會」，17日晚上由市長黃偉哲、民政局長姜淋煌、王增榮主委、蔡連博、蔡清朝副主委率廟方委員、信徒代表等，在王德和、王浤儒道長的引領，行三上香禮，敬拜天上聖母、五府千歲 與列位神祇，為法會起鼓陞壇，而後進行點燈。

▲台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委、蔡連博副主委，共同為「天上聖母鹿耳門媽祈安消災轉運補庫賜財大法會」進行啟燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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祈安消災轉運補庫大法會奉「天上聖母鹿耳門媽」慈悲降旨，期待能為十方善信大德帶來最多的庇佑，因此審慎安排了嚴謹科儀、完整的祈福儀式。法會歷時四夜三日，第一夜為點燈啟壇祈福儀式，第一日首重「祈安消災」，敬請諸神同降護佑，由道長為福主解厄消業。第二日著重「延年益壽」，祈請神祇庇佑，為福主延生長壽，並以「五臟神水」護持福主身康心寧，對抗外界瘴厄、獲得健康。第三日著重「添福賜財」，消災延壽後方祈求財運亨通，誠請五路財神、福德正神賜予財帛利祿，並與正統鹿耳門聖母廟列位尊神守護諸位福主，直至儀式圓滿。

▲台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委、蔡連博副主委，共同為「天上聖母鹿耳門媽祈安消災轉運補庫賜財大法會」進行啟燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

17日晚上7時由台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委、蔡連博副主委，共同為「天上聖母鹿耳門媽祈安消災轉運補庫賜財大法會」進行啟燈儀式，黃市長親自為台南市民燃點平安消災燈火、祈求台南平安、世界和平。

▲台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委、蔡連博副主委，共同為「天上聖母鹿耳門媽祈安消災轉運補庫賜財大法會」進行啟燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

18至20日，3日法會各具不同的內涵，其中幾項儀式具有獨特的法力與效用，建議想參與的功德主可於以下時段親自前來，藉由道長引法，使化災解厄、求壽求財。

▲台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委、蔡連博副主委，共同為「天上聖母鹿耳門媽祈安消災轉運補庫賜財大法會」進行啟燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

18日：消災解厄，早上8時：恭請眾神同降護佑福主，應踴躍參與。下午4時：「解連真科」科儀。針對化解口業、造業或受到咒詛、許願未還願者，可藉由本科儀去化解、減少業障。

▲台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委、蔡連博副主委，共同為「天上聖母鹿耳門媽祈安消災轉運補庫賜財大法會」進行啟燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

19日：祈安延壽，下午4時：「五斗金章」科儀，道長用五道靈符調製「五臟神水」護持福主身體健康，敬請前來領取平安水。晚上6時半：「勅水禁壇」科儀。人心中都有貪嗔癡，道長將以科儀引誘出人心的貪嗔癡，然後嗅聞醋氣，將心魔、厄運、負能量引出體外，再收攝、掃蕩妖氛並加持，為福主灌入正能量。

▲台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委、蔡連博副主委，共同為「天上聖母鹿耳門媽祈安消災轉運補庫賜財大法會」進行啟燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

20日：賜福添財，上午8時：敬拜上蒼、登棚拜表、朝覲玉帝，希望天公可以不要降災、賜福平安。晚上6時半：朝見五路財神、演拜福德正神，求進錢補運、賜福賜財，最後共同迎接科儀完成、圓滿謝壇。經過這些完整殊勝的道教科儀，期能為十方善信大德化解災厄、迎來福慧安康。

▲台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委、蔡連博副主委，共同為「天上聖母鹿耳門媽祈安消災轉運補庫賜財大法會」進行啟燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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