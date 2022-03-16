市民心聲黃偉哲回應了 大台南會展中心壓力測試演唱會將戶外同步轉播

▲大台南會展中心舉辦「創，台南」壓力測試演唱會，將開放東側戶外廣場同步轉播演唱會實況，來服務市民朋友的渴望。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

3月19日在大台南會展中心舉辦「創，台南」壓力測試演唱會，邀請老王樂隊、婁峻碩、糜先生、鄭宜農登場演出，在3月6日開放民眾索票後立即秒殺，許多搶不到票的歌迷，紛紛詢問是否能夠戶外同步轉播，民眾的心聲市長黃偉哲回應了，市府將開放東側戶外廣場同步轉播演唱會實況，來服務市民朋友的渴望。

黃偉哲表示，台南好不容易有一個占地10000平方公尺挑高無柱室內空間，可舉辦盛大的室內演唱會活動，惟考量目前防疫降載作為，本次活動室內僅規劃4000席座位，造成許多民眾索票向隅，特別研商開放會展中心東側戶外廣場，進行同步轉播演唱會實況，歡迎市民朋友屆時可一同來參與。

經濟發展局陳凱凌局長表示，目前大台南會展中心進行最後整備工作，藉由此次壓力測試演唱會，測試本場域、設備、交通動線、人流控管疏散等等能力，屆時若有任務建議，可於演唱會會後問卷填寫反應，作為持續改善的動力。

「創，台南」壓力測試演唱會相關訊息，請先至台南市政府活動網站（https://www.tainan.gov.tw/）了解詳情。