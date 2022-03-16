台南查獲歸仁農地遭非法傾倒營建剩餘土石方　裁罰 24萬元

▲台南市政府農業局等相關單位查獲農地遭違法回填土石方，來源為台鐵東移地下化工程土方，市長黃偉哲指示依法嚴懲，裁罰24萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府獲報歸仁區農地遭非法傾倒營建剩餘土石方，15日由農業局等單位辦聯合稽查，現場回填土石方，經地政局量測達0.75公頃以上，經詢問土地所有權人代表人，其表示土方來源為台鐵東移地下化工程土方，稽查小組除要求停止填土，市長黃偉哲指示依法嚴懲，將依據農業發展條例第69規定移送地政局裁罰。

地政局指出，此案分別在2020年、2021年曾經農業局查報，由地政局依違反區域計畫法開罰6萬元及9萬元，此次聯合稽查，發現回填的是台南鐵東移地下化工程土方，而且回填面積持續擴大。因違規情節重大，已立即依據區域計畫法相關規定加重裁罰24萬元，並限期改善，屆期如未改善，將依法移送檢調機關查察，以維護法紀，市府再次呼籲，請民眾勿在農地違規使用，切勿以身試法。

農業局強調，基於農地農用是農地政策之基本指導原則，為確保農業生產環境之完整，推動安全農業施政，並避免地下水或土壤污染，農委會於2021年修正「農業發展條例施行細則」規定為從事農業使用而有填土需要者，其填土土質應為適合種植農作物之土壤，不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植農作物之物質，請民眾確實遵守，以免觸法。

農業用地是國土之一環，也是不可再生之國家資源，而農地農用是農地政策之基本指導原則，為確保台南市農業生產環境之完整，推動安全農業施政，對於農地違規使用台南市政府將落實查核管理，以達保護優良農地之目的。