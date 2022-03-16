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新營、柳營社區篩檢疫情清零　台南市府全力防疫讓民安心

▲台南市16日起分別於新營衛生所、新營體育場、新營太子宮/圖書館、柳營衛生所等地開設篩檢站，醫護攜手在第一線全力阻絕疫情，保障市民健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市16日起分別於新營衛生所、新營體育場、新營太子宮/圖書館、柳營衛生所等地開設篩檢站，醫護攜手在第一線全力阻絕疫情，保障市民健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市自13日新增4名本土案例以來，市府強化防疫作為下，已連續2天無新增本土個案，在市長黃偉哲指示下，16日起分別於新營衛生所、新營體育場、新營太子宮/圖書館、柳營衛生所等地開設篩檢站，市府團隊在黃偉哲帶領下，與醫護攜手在第一線全力阻絕疫情，保障市民健康安全。

▲台南市16日起分別於新營衛生所、新營體育場、新營太子宮/圖書館、柳營衛生所等地開設篩檢站，醫護攜手在第一線全力阻絕疫情，保障市民健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局及市府相關單位總動員積極投入防疫，衛生局長許以霖更親自前往新營衛生所為民眾採檢。衛生局長許以霖表示，這次台南的疫情雖然趨近穩定，但為了找出社區可能潛在感染源，在市長黃偉哲指示下，從16日開始在新營衛生所、新營體育場、新營太子宮、柳營衛生所等地設置社區篩檢站，預期10天內篩檢3000人次PCR，希望使台南市清零，讓民眾更安心。

衛生局指出，篩檢站開設時間如下：3月16日至25日，每日上午9時至中午12時於新營衛生所、上午9時30分至11時30分於新營體育場；3月16日至20日上午8時至11時於新營太子宮/圖書館；3月16日下午1時30分至3時30分、3月17日至18日上午8時30分至10時30分於柳營衛生所；請市民持身分證、健保卡並佩戴口罩，踴躍前往篩檢，以找出社區潛在感染源。

▲台南市16日起分別於新營衛生所、新營體育場、新營太子宮/圖書館、柳營衛生所等地開設篩檢站，醫護攜手在第一線全力阻絕疫情，保障市民健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖進一步說明，目前台南市幾個熱區的社區篩檢結果都是陰性，並且幾個職場相關接觸場域的傳播鏈，經過二次PCR結果大部分也都是陰性，為了避免社區還有一些潛在的感染源，所以在新營及柳營地區進行為期10天的社區PCR篩檢，預計篩檢3000人次，希望達到社區清零的目標。

又因應近日本土病例造成社區傳播風險提升，自3月15日起至22日止，台南市醫院、住宿式長照機構，除中央規定之例外情形，全面禁止探病。市長黃偉哲表示，防疫當前，請民眾務必配合，如造成不便，請多加體諒！

▲台南市16日起分別於新營衛生所、新營體育場、新營太子宮/圖書館、柳營衛生所等地開設篩檢站，醫護攜手在第一線全力阻絕疫情，保障市民健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，COVID-19公費疫苗預約平台27期，16日上午10時起開放分流預約，提供民眾於18日中午12時前預約追加劑，接種期程自3月21日至3月27日；衛生局提醒年滿18歲且已完整接種2劑COVID-19疫苗的民眾，於平台開放時間內完成預約。

若未能於COVID-19疫苗預約平台開放期間內完成預約，台南市至3月20日前增設101處隨到隨打接種地點，提供1、2劑及追加劑接種，歡迎市民運用台南打疫苗系統查詢相關場次（https://health-reservation.tainan.gov.tw/）。

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