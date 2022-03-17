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日本東北地區強震　黃偉哲第一時間關心日本友誼市

▲日本東北地區的福島海域在16日晚間發生規模7.4的強震，台南市長黃偉哲，指示儘速聯繫各友誼市關心災情，並正式致函各友誼市的市長表達慰問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日本東北地區的福島海域發生規模7.4的強震，台南市長黃偉哲，指示儘速聯繫各友誼市關心災情，並正式致函各友誼市的市長表達慰問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本東北地區的福島海域在16日晚間發生規模7.4的強震，由於台南市在東北地區就有仙台市、青森縣、弘前市、山形市等高達4個友誼市，黃偉哲市長獲悉後，指示儘速聯繫各友誼市關心災情，並在17日正式致函各友誼市的市長表達慰問。

▲日本東北地區的福島海域在16日晚間發生規模7.4的強震，台南市長黃偉哲，指示儘速聯繫各友誼市關心災情，並正式致函各友誼市的市長表達慰問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲慰問信旁有仙台七夕飾品、山形花笠祭娃娃、福島縣白河市吉祥物、青森的金魚睡魔模型，展現台南滿滿關懷。

黃偉哲市長表示，2011年日本發生311 大地震，當時台灣人非常關切日本的災情，而台南在2016年發生0206地震時，日本也有許多關懷湧入，更給予許多實際上的幫忙，包括捐款、出動雷達偵測車協助探測地基是否掏空等，顯示雙方情誼一直是很深厚的，台南很珍惜並感謝日本的友好，也代表台南市民表達對這次地震的慰問，希望日本的朋友都能平安。

根據目前掌握消息，台南的4個友誼市目前除了多處停電、停水、火災及仙台的古蹟有城牆坍塌、雕像傾斜外，萬幸的是尚無重大人員傷亡的災情。黃偉哲市長呼籲台南市民，一同為友誼市以及日本祈福，願天災之下，人皆平安。

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