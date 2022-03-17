打龜號到溪州秘密場地試車！0-100飆出2.16秒　全網嗨翻狂喊爽

記者游瓊華／彰化報導

台灣賽車教父「廖老大」不滿大陸抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」，酸台灣「沒有快車」，不斷隔空交火、約戰，為了證明台灣賽車水準，自費改裝一輛進口奧迪TT RS決定高下，並取名「打龜號」，如今已經完工，今天到彰化溪州一處私人場地測試，結果時速0-100僅花2.16秒，並全程直播，網友嗨翻。廖老大也在直播中表示，「飆出這個成績就是爽！」

▲打龜號到溪州秘密場地試車，0-100飆2.16秒全網嗨翻。（圖／民眾提供）



大陸抖音網紅杰爺自稱是資深奧迪職業玩家，擁有325萬粉絲追蹤，沒想到，近日因「台灣的車都不快？」一句話掀起兩地網友討論。對此，台灣賽車教父「廖老大」也隔空約戰，要與對方來一場0到400直線加速賽，讓不少台灣車友、粉絲紛紛力挺，今天改裝車也亮相，黃色車身上印有「台灣‧永不畏懼」。

廖老大本名為廖志賢，是生產汽車零件的琦玉集團董事長，擁有30年賽車資歷，過去曾拿下無數大賽獎盃，退役後自己經營汽車零件廠，為車輛進行研發與改裝，而他自己的車庫內，至少也有超過15輛的千萬超跑。這次因大陸抖音網紅杰爺一句「台灣沒有快車」，讓他決定跳出來替台灣車界出口氣，向對方約戰，要跑一場0到400直線加速賽。