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沒經費了...小琉球公船3／19起停駛！公所、代表會各發聲明

▲琉興號公船 。（圖／取自小琉球聯盟臉書）

▲琉興號公船 。（圖／取自小琉球聯盟臉書）

記者陳崑福／屏東報導

航行小琉球公船琉興公司因經費問題，宣佈於19日起停航，衝擊通勤族學生及鄉民搭乘權益，在網路引發熱議；鄉公所表示，預定3月22日至24日3天召開臨時會，屆時再提補助琉興公司營運資金給代表會審議，冀盼經費審查順利，讓公船恢復營運 。

▲琉興公司公告將3月19日停駛 。（圖／取自小琉球聯盟，下同）

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▲琉興號公船 。（圖／取自小琉球聯盟臉書）

琉球鄉公所所屬琉興號交通船營運費用350萬元，於先前的代表會臨時會未被審查通過，無法持續營運，貼出公告並派車向鄉親表示營運至3日19日。

琉球鄉民代表會對此也發出聲明稿，回應：為什麼「代表會」沒有同意墊付琉興公司（公船）350萬元？
其中理由之一、是111年度元月才撥款400萬元營運資金給琉興公司，三月初又要求要先行墊付350萬元營運資金，還優先提出要修改組織章程，增加公司兩位高階主管職位，請問「目前沒有增加這兩位，公船就開不了了嗎？」光是增加人力及薪水，一年就要多花一、兩百萬，因為頗不合理，故代表會才沒有予以通過。

而琉興號在「小琉球聯盟」社群媒體張貼公告，指公船公庫的存款無法支應員工薪資及油錢，預計停航時間自3月19日(星期六)開始停航。公船停航期間，已協調東琉線開早上7點船班，載東水學生上課，造成不便之處，敬請鄉親諒解。鄉公所預定3月22日至24日3天召開臨時會，到時再提補助琉興公司營運資金給代表會審議。若有任何問題請打琉興公司(公船)聯絡電話：東港833-7493、琉球861-3048詢問。

民營的東琉線交通客船聯營處獲悉也回應；由於公船停航的關係，為了保障鄉親學子順利往返東港上學及工作自3/21(一)起，聯營處平日加開東港-小琉球白砂碼頭06:30（平日，週一至週五)；小琉球白砂碼頭-東港07:00（平日，週一至週五)，歡迎大家多多利用，請鄉親相互通知。也表示，公船停航期間，聯營處一直都在；也期待公船能早日復航，保障琉球鄉親乘船的權益，公船加油！公船加油。讓讓琉興停船衝擊降到最低程度。

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