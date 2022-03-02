遊小琉球深夜放鞭炮惹毛在地人　2男嗆聲慘被群毆濺血送醫

▲東港警方帶回小琉球滋事打架民眾 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

王姓等遊客到小琉球旅遊，一時興起，深夜時段在漁程尾漁港燃放炮竹，與當地居民一言不合，發生打架情事，轄區的東港警方獲報出動快打部隊將在場11人帶回調查，將傷者送醫，訊後依法分別送辦。

東港警分局於年2月27日夜間22時43分許，接獲民眾報案在琉球鄉漁程尾漁港疑似發生打架，警方獲報後立即啟動快打部隊，由琉球所所長吳明勝親自帶隊迅速趕到現場，到場發現有王姓及李姓2名男子(均33歲)受傷，立即將2人護送琉球衛生所進行初步治療，隨後送往安泰就醫治療，所幸並無大礙。

警方隨即檢視錄影畫面初步了解，王姓及李姓2男與友人前來小琉球遊玩，一時興起於深夜時段在漁程尾漁港燃放炮竹，因而與在地居民起口角，雙方一言不合下出手互毆。

警方除查明相關在場人員身分外，並漏夜將涉案包含主嫌等11人帶案偵辦。為求毋枉毋縱，警方將依查訪及調閱相關路口監視器等相關事證，將相關涉嫌人依刑法妨害秩序、傷害罪嚴辦，並加強該區域巡守，避免再有是類情事發生。

東港分局表示，民眾外出旅遊，應注意安寧秩序與相互尊重，警方絕不容許民眾私刑鬥毆挑戰警方執法決心，影響社會治安；也將持續加強防制轄內各類不法犯罪，對暴行鬥毆等違法情事，絕對依法究辦。