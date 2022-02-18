徵房務員「限25至32歲」！涉年齡岐視　小琉球民宿挨罰30萬

▲民宿業者求職廣告年齡歧視被罰 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

小琉球一間民宿業者老闆在網路上刊登房務員徵才廣告，限定應徵者年紀須為25至32歲，被屏東縣政府認定對求職者有年齡差別待遇，違反就業服務法第5條第1項規定而裁罰30萬元，業者收到裁處書後拒不繳納，案件移送法務部行政執行署屏東分署執行。

該徵人啟事，縣府認為房務員整理房間與年齡不相關，業者不得用跟工作無關的年齡因素作為進用人員的限制要件，以免剝奪其他年紀求職者進入勞動市場的機會，因此開罰。

分署收案後，先扣押義務人郵局及漁會存款而徵得16萬餘元，尚有13萬餘元未清償，業者並未因存款被執行而現身，屏東分署遂繼續辦理義務人103坪土地持分的查封登記，並訂於3月搭船前往小琉球辦理現場查封。

業者接到分署查封通知後，終於在農曆年前與書記官電話聯繫，表示不知道所刊登的徵才廣告內容會違反法規，認為罰太重了，而且受疫情影響，民宿的生意也不好，希望能辦理分期繳納。分署衡酌疫情對於旅宿業者確實造成衝擊，希望寬緩執行能讓義務人持續經營，進而繼續聘僱員工以促進就業，同意義務人的申請。

屏東分署提醒老闆於年後轉職潮刊登求才廣告時，要注意除年齡外，性別、容貌、五官、身心障礙、星座、血型、種族、語言、籍貫都是就業服務法所明文規定的徵才禁止歧視類別，如有違反會被處以最高150萬元罰鍰，拒不繳納經移送者，分署會強力執行以維護防止就業差別待遇的立法目的，實現平等權與工作權的保障。