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搶救小琉球受傷綠蠵龜總動員　海巡、航運、學者接力完成任務

▲搶救小琉球受傷綠蠵龜，海巡、航運、學者接力完成任務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲搶救小琉球受傷綠蠵龜，海巡、航運、學者接力完成任務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

小琉球海域有一隻綠蠵龜被發現背部破裂受傷受困，海巡人員會同東琉線交通船業者，緊急送到東港碼頭，交由屏東海洋生物博物館醫療人員接力送往屏東海洋生物博物館治療。

▲搶救小琉球受傷綠蠵龜，海巡、航運、學者接力完成任務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲搶救小琉球受傷綠蠵龜，海巡、航運、學者接力完成任務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

海巡署第五岸巡隊琉球新安檢所於12日下午1時許接獲民眾118報案，於大福西沙灘外發現有海龜背部受傷，經抵達現場海巡人員初步檢傷，該海龜為綠蠵龜且發現其背甲有破裂情形。

琉球新安檢所長得知後立即派遣勤務人員馳赴現場救援，在現場後以及時拍照辨識方式，透過屏東縣政府「海龜救傷平台群組」協助辨識海龜種類，經初步外觀判斷受困海龜為綠蠵龜，其身長約為69公分，背甲長67公分、寬56公分，檢傷發現其背甲破裂有一道明顯外傷情形，經屏東縣國立海洋生物博物館獸醫研判，該綠蠵龜傷勢需後送治療。

考量救援時間緊迫，琉球新安檢所長立即協調東琉線交通船業者協助醫療後送，當時下島人潮眾多，業者仍義不容辭全力支援後送任務，經由海巡同仁以保持烏龜協力以水槽搬運方式，火速將受傷綠蠵龜送上交通船，在隨行海巡人員及交通船業者全力支援護送下，即時將該海龜送抵東港碼頭，送往屏東海洋生物博物館治療。

小琉球地區是綠蠵龜的故鄉，近年因生態保育意識的抬頭，時常可見到綠蠵龜出沒蹤跡，但也因人工廢棄物漸多，綠蠵龜常因迷航上岸或誤入漁網，因而死亡，造成生態隱憂。第五岸巡隊呼籲，保護美好生態環境人人有責，且應從自身做起，如在岸際發現有海龜或鯨豚等保育類動物受困或環境污染等情事，請撥「118」。

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