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小琉球穎川堂「南風音樂祭」　藝人楊繡惠、白雲獻藝為觀音祝壽

▲藝人楊繡惠、白雲3月20日晚在小琉球穎川堂廣場主持演唱會 。（圖／陳昭瑋提供，下同）

▲藝人楊繡惠、白雲3月20日晚在小琉球穎川堂廣場主持演唱會 。（圖／陳昭瑋提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

小琉球碧雲寺供奉觀世音菩薩，是琉球鄉親信仰中心，除了旅居外地的鄉親都返鄉朝拜，也逐年吸引許多遊客參與，成為小琉球生態風光外，另一個值得民眾認識的「城市名片」。

▲藝人楊繡惠、白雲3月20日晚在小琉球穎川堂廣場主持演唱會 。（圖／陳昭瑋提供，下同）

推廣觀音信仰、主祀送子觀音的小琉球穎川堂2022年首度興辦了『來古厝‧聽好歌』小琉球南風音樂祭，以勁歌熱舞及傳統音樂兩大元素於3月20日晚間6:30在穎川堂廣場辦理演唱會，邀請了娛樂圈當紅藝人楊繡惠、白雲擔任主持，演唱卡司有小琉球百萬兄弟陳孟賢、陳昭瑋，以及實力派的台語唱將蘇宥蓉、郭婷筠及彭正，同時搭配專門為歌手演唱會及綜藝節目編舞的「星迪舞蹈團」，將以歌舞線上的演唱會形式，high翻小琉球。

活動還邀請國際級吹管音樂家、現任高雄市國樂團嗩吶演奏家郭進財演奏，演藝圈名人及音樂家同台獻藝。由於卡司及節目內容均是小琉球首見，消息傳出，造成轟動，被鄉民譽為小琉球史上最大型的神明祝壽晚會，穎川堂要為觀音信仰的傳承寫下新的一頁。

協辦活動的縣議員王薇茗表示，觀音媽生為小琉球人最重視的慶典之一，很多外地遊客都慕名來朝聖觀音媽，2月19日早已成為島上每年約定俗成的大慶典。

與穎川堂共同主辦這次活動的小琉球生態復育協會理事長蘇育億指出，菩薩從南海隨風而來，小琉球農曆2月開始吹南風，島上長輩就知道觀音聖誕將至，這次活動標題中的「南風」，意義在此。

活動總策劃的陳昭瑋曾於臉書直播上吐露心聲「一整年常在全國各地主持大型廟會慶典，很希望把那種有規模跟深度的廟會活動在小琉球興辦，但畢竟民間資源有限，需要詳盡規劃及籌措經費才能達成。」今年穎川堂團隊開啟音樂祭企劃時，幸獲民間企業贊助及粉絲團大力支持，順利開辦並引起民宿訂房潮，追星聽演唱會，成了農曆二月份小琉球觀光一大亮點。

晚會20日晚間6:30開始，5:00開放進場，入場者贈送平安米福袋及平安水。演唱會節目同時於網路直播，讓無法到場的民眾於線上觀賞節目，活動詳情及直播連結請上臉書粉專「小琉球 送子觀音」搜尋。

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