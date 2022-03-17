直播主不知拍賣商品掉路上...險開天窗　民眾拾獲報警失而復得

▲里港警分局九如分駐所警員唐坤熙、何泓駒聯絡徐姓直播主領回掉落手機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

徐姓網路直播主騎機車時，不小心將稍後將在直播中拍賣的手機遺落，民眾撿到後送交屏東縣里港警方處理，警方調閱監視器過濾上百台機車，發現是徐遺落，通知他前往領取，讓他既驚又喜，直播不至於開天窗，頻頻向警方道謝。

里港警分局九如分駐所警員唐坤熙、何泓駒於日前受理熱心民眾報案，表示撿到外盒包裝完整的全新手機，民眾向警方表示，當時行經九如鄉三多國小前時，看到一名騎士後方有一物品從車上掉落，他撿起後欲交還騎士，但對方已騎車離去。

值班警員何泓駒了解狀況後，調閱路口監視器追查手機失主，唐、何兩警員過濾上百台車輛詳細比對後，聯絡上徐姓失主，通知他前來領回。

徐姓失主表示，他是一名知名網路賣場直播主，會利用直播方式展示物品，當日下午有場直播販賣；接獲警方通知到派出所領手機時，還沒發現手機遺失，幸虧員警熱心助人積極聯繫找上他，才使得直播不至於開天窗，對警方積極協助，頻頻致謝。

里港分局分局長鄭頴聰肯定唐、何二員積極為民服務，深富同理心之舉值得同仁學習。提醒民眾，如拾獲任何物品、金錢等，應送交派出所，切勿撿拾自用，以免觸犯侵占遺失物罪嫌，得不償失。