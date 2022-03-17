男友幫記生理期！「下秒拿指甲剪問1句」妹子心寒：我小題大作？

▲男友記得原PO生理期是什麼時候。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些男生會特別記錄女友的生理期，而此舉在多數人眼中，可以說是相當貼心。就有名女網友發文表示，她日前發現男友偷偷在記她的生理期，讓她心頭暖暖的，怎料生理期結束當天，她才發現心寒真相。貼文曝光後，引發廣大網友傻眼表示，「真的讓人很不舒服」、「前面很暖欸，後面知道目的整個涼掉」。

這名女網友在Dcard上，以「記女友生理期要做什麼」為題發文，提到她從未要求男友記得她的生理期，不過日前聊天時，對方突然問她月經是不是快來了？讓她心頭有些暖暖的，原來男友偷偷掛心這件事。

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起初，原PO心想男友會記得生理期，可能是想和其他男生一樣，送紅豆湯、黑糖水等，但最後卻遲遲沒等到；一直到生理期結束當天，男友開始剪指甲，並問可否發生關係，原PO才得知真相。

對此，原PO實在覺得不太舒服，是她小題大作嗎？同時她也好奇，大家的男友都是因為什麼原因才會記下生理期時間呢？

▲看到男友剪指甲，讓原PO心都涼了。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，被轉貼至Dcard粉專上，許多網友都留言回應，「本來以為是貼心的行動，看到後面心灰意冷」、「原本前面都覺得原PO可能想太多，可是後面剪指甲」、「結束當天問可不可以做了，會不會太白目」、「最後這樣看下來真的覺得不太舒服欸」、「這種有目的很不行，關心都是假象，只想自己爽」。

此外，還有些網友分享，「我男友一開始會記錄是因為他說要在生理期快到的時候皮繃緊一點，怕說錯話，會容易惹毛我。過後比較常發生關係的時候，就開始看是不是安全期，這點我覺得OK，畢竟現階段我們都不想要懷孕」、「我男友是要避開我的狂暴期」、「男友是記住要讓我前一個禮拜不准吃冰冷的，然後開始督促我多喝溫開水」、「通常會記得就是想要無套」。