面試「魔王關卡」！人資籲求職「先摸excel」　網曝無奈：老鳥也怕

▲有網友透露，公司最近在應徵行政人員時，有個「魔王關卡」90%人無法通過。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

實習記者廖翊慈／綜合報導

Office軟件多多少少大家都有用過幾個，但若能熟悉excel，或許能成為社會新鮮人的面試加分項。一名女網友表示，近期在幫公司面試幾位新人，怎料一半以上都因為不會使用excel而被刷掉，讓她無奈表示，「應徵行政類，先摸一下excel吧！」

一名女網友在Dcard上以「Excel真的要摸一下」為題發文，表示這幾天幫公司面試新人，職缺是一般行政類工作，「雖然不是什麼高薪工作，但很適合剛出社會的妹妹騎驢找馬，或不缺錢想找份悠閒工作的」，果不其然應徵者也不少，但令原PO相當頭痛的是，來應徵的新人多半都不會使用excel，「面試10個9個第一關excel就被刷掉，還只是基本的支出表帶入sum」。

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原PO還補充說道，「excel真的是個罩門，個人覺得不會教一下就好，但上面（公司主管）不這麼想就隨緣吧」，她也向其他社會新鮮人呼籲，「如果想從事行政類工作的人，請摸一下excel吧」，有些公司不會等著新人進來才學，至少要學會基礎操作對面試才比較有利。

▲網友無奈嘆，新人一半以上都不會用excel。（圖／取自Dcard）

貼文一出也引發網友熱議，多數出社會的人表示，對於新人不會基本電腦操作已經司空見慣了，「我遇過連在桌面上新增資料夾都不會的」、「很多新人不會，教了也不知道應用跟變通，老鳥也很怕遇到這種」、「之前在事務所實習，她們說還曾經面試過連存檔都不會的」、「我遇過不會解壓縮的」、「有的甚至還不會改檔名」。

但也有新鮮人表示，現在除了excel之外，還有其他軟件可以用，「缺乏變通的企業真的多... 明明有更好用的都不用唉」、「那種東西每次都是要用再搜尋，沒那麼多空間可以記，而且google的sheets比excel好用多了」。

還有網友針對「薪水」質疑原PO，「都說了不是什麼高薪，當然會應徵到進來只會google的人，很正常」、「主要是薪資條件問題才會有這些應徵者，可以給個機會啦，但就怕遇到不肯學的」。

▲引發網友兩方看法。（圖／取自Dcard）