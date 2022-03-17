鹽酥雞40元一份！蒜片加爆「媽媽拿去炒菜」　網嗨翻：馬鈴薯？

▲原PO分享鹽酥雞攤老闆給蒜片毫不手軟。（圖／翻攝自Dcard）

記者黃品臻／綜合報導

大蒜是不少人吃鹽酥雞時的必備佐料，而鹽酥雞攤又多以蒜末較為常見，不過就有網友分享，住家附近的鹽酥雞攤，不僅價格比別家便宜、料多又實在，更讓人欲罷不能的是，老闆給的蒜片幾乎有半包那麼多，誇張的照片讓網友們直呼一定要去朝聖。

一名男網友在Dcard以「奇葩的鹽酥雞老闆」為題發文分享，住家附近有加鹽酥雞攤，是老闆一個人在自家車庫前經營的攤子，讓原PO愛不釋手的原因，就是不管什麼食材，每包都很有份量，且傳統雞排一片只要50元、鹽酥雞一份也只要40元，對比現在多數雞排一片60、70元上下，已是CP值很高的鹽酥雞攤。

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此外，另一個讓原PO很愛這家鹽酥雞攤的原因，就是老闆加的蒜片，「老闆的蒜頭好像不用錢一樣，一直加，一直加，我都懷疑這是老闆的某種惡趣味，買鹽酥雞送蒜頭，那個蒜頭多到要給我媽拿去炒菜」。從原PO貼出的照片中可見，老闆在其中一包炸物裡附的蒜片，幾乎就佔了半包，其他炸物如雞排、薯條、雞皮等份量也都不少。

▲其他炸物的份量也都不少。（圖／翻攝自Dcard）

見到量如此之大的蒜片，網友們也紛紛留言表示，「還以為是哪一間鹹酥雞在賣馬鈴薯片，原來是加爆的蒜頭片啊」、「我這個人只有一個原則，有蒜片就收藏」、「蒜片不用錢一樣的給欸」、「九層塔也超爆多，有時候比較晚九層塔、蒜片沒了，還會多給一點炸物」、「那個蒜頭我真的先瘋掉」、「老闆真的加蒜頭不手軟，而且炸物還會脫油」。另外還有網友直接留言，「558雞排店」位在桃園市中壢區中正路上，FB也設有粉專，提供想朝聖的網友們一探究竟。