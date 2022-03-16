誰是YouTuber界清流？　網友一致狂推她：女兒也超可愛

▲大家心目中的YouTuber清流是誰？（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣YouTuber如雨後春筍般冒出，若有負評或是負面舉動，可能都會失去觀眾。「光頭哥哥」（陳俊傑）常被譽為YouTuber界的清流，就有網友好奇，除了他之外，大家心目中的清流是誰呢？貼文引發熱烈討論，底下一票網友都點名好味小姐。

這名網友在Dcard上，以「各位認為YouTuber清流是誰」為題發文，提到現在網路蓬勃，隨手一搜都能找到很多影片。而在眾多YouTuber當中，大家心目中的清流是誰呢？

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原PO先說了自己的答案，他心目中唯一的清流就是「光頭哥哥」，光頭哥哥的心地都很善良，渴望透過自身力量，來讓觀賞影片的人開心，對方真的是讓他印象非常深刻的YouTuber。

▲許多網友都點名好味小姐。（圖／粉專《好味小姐 Lady Flavor》提供。）

貼文曝光後，就有網友馬上想到「好味小姐」，而該則留言獲得783顆愛心，象徵不少人都認同此說法。其他網友也回應，「嗚嗚嗚他們真的好可愛」、「這個我支持」、「女兒蕾夢超可愛」。

除了好味小姐外，也有不少網友分享其他答案，「日告漿爸」、「漿爸真的是集一堆優點於一身，影片拍攝也從來都不隨便的感覺，節奏很舒服」、「從看豆漿變看漿爸」、「萍哥」、「大雅工作室的大家」、「金針菇」、「英雄日常」、「白痴公主」、「孫沁岳！一生推」、「粽口味」、「台客劇場」、「霸軒與小美」、「洋蔥」。