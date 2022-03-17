油門一拜衝酒測攔檢挨罰18萬！他願分期...怨和女友吵架做傻事

▲邱姓男子（背對鏡頭者）開車拒絕酒測挨罰18萬元，堅稱非因酒駕心虛逃走，而是跟同車女友吵架做傻事。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北一名邱姓男子前年借用朋友的汽車上路，遇到警方酒測臨檢卻加速離開，害朋友收到拒做酒測的18萬元罰單，邱男辦理變更自己為違規人，只繳一萬元就沒下文，直到日前被行政執行署新北分署查扣存款2萬餘元，才急忙出面央求留給他1萬5000元過活，剩餘罰鍰願分期繳納，新北分署衡量後准許，邱男並否認因酒駕而心虛拒測，而是跟女友吵架，一時火大做出傻事，很後悔。

現年34歲的邱男從事鐵工，前年（2020年）3月24日凌晨一時許，他開著向朋友借用的轎車搭載自己女友，行經新北市中和區中正路遇到警員設點攔檢做酒測，卻不顧警員指示，逕自加速離開，害朋友因車號被警員記下告發，經新北市交通事件裁決處裁罰18萬元罰鍰。

邱男接獲朋友父親通知，雖向裁決處辦理變更自己為違規人，但只繳納一萬元就欠著不管，被移送新北分署強制執行，日前帳戶裡的2萬多元存款遭新北分署全數查扣，邱男驚覺代誌大條，才趕緊到新北分署求情，希望先扣5000元，其餘留給他過活。

邱男說，先前不繳罰單是受到新冠肺炎疫情影響、收入銳減，目前月薪約3萬元，被新北分署查扣的存款是剛入帳薪水，他每月要給同住母親近2萬元付房租跟生活費，若被新北分署全扣走，一家人就要喝西北風了。

邱男並聲稱，違規當天他沒酒駕，而是看到前一輛車明顯改裝過排氣管，警員攔檢卻輕易放行，接著攔下他要他停到路邊受檢，他覺得「相當不爽」，坐在副駕駛座的女友又跟他吵架，他一氣之下失去理智，踩足油門揚長而去，事後得知受罰，很後悔。

新北分署衡量邱男確有誠心面對錯誤，且邱男另須償還紓困貸款，因此准他分27期繳清罰鍰，每期約6000元，並呼籲民眾理性面對酒測稽查，以免害人害己，又傷荷包，萬一被裁罰，應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行。