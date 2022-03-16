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社會 社會焦點 保障人權

36歲酒駕男誤闖小巷　700萬賓士大G連撞多車卡死

記者游宗樺／台北報導

台北市文山區16日凌晨2時許，一名男子深夜酒駕，開著新車價高達700萬元的賓士G500，行經木柵路四段159巷，卻因路況不熟，連續撞擊路邊6、7輛機車後，整輛車卡在小巷內動彈不得，甚至有2輛機車夾在車體跟民宅外牆之間。警方經酒測後，駕駛酒測值高達0.77mg/l，全案將依公共危險罪偵辦。

▲▼陳男將賓士大G開入死巷內，撞擊多輛機車後卡死動彈不得。（圖／記者游宗樺攝）

▲陳男將賓士大G開入死巷內，撞擊多輛機車後卡死動彈不得。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼陳男將賓士大G開入死巷內，撞擊多輛機車後卡死動彈不得。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼陳男將賓士大G開入死巷內，撞擊多輛機車後卡死動彈不得。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼陳男將賓士大G開入死巷內，撞擊多輛機車後卡死動彈不得。（圖／記者游宗樺攝）

▲陳男的賓士休旅車車頭騰空，另外有2輛機車被卡在夾縫嚴重變形。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，36歲的陳姓男子事發前與朋友聚會，喝了4杯威士忌後，開車回桃園住家休息，路況不熟的他開啟導航，卻將車輛開進小巷內，撞擊路旁多輛機車後，整輛休旅車卡進民宅外牆與鐵絲網圍籬之間，其中有2輛機車被卡進賓士左前方車頭與外牆縫隙間，機車夾扁嚴重變形。

附近民眾聽到撞擊聲出外查看，看到陳男從天窗爬出，報警後警方趕抵，經酒測陳男酒測值高達0.77mg/l，被依公共危險罪帶回偵辦。由於陳男的休旅車車體偏大，且卡在小巷內完全無法開動，警方將協調堆高機到場，將車輛升高排除，同時通知受損的機車車主，釐清賠償相關問題。

2022 M-Benz G-Class G500小檔案：
價錢：700萬元起
車身座位：5門5人座
性能數據：422hp@5250~5500rpm 62.2kgm@2000~4750rpm
變速系統：9速手自排
油耗：平均7.3km/ltr；市區5.4km/ltr；高速 9.12km/ltr
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