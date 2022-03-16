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酒駕開回收車撞民車　桃園市清潔隊員記大過調職！他推給燒酒雞

▲桃園市環保局環境清潔稽查大隊中壢分隊劉姓隊員15日晚間開資源回收車行經平鎮區洪圳路，失控撞上路旁轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市環保局環境清潔稽查大隊中壢分隊劉姓隊員15日晚間開資源回收車行經平鎮區洪圳路，失控撞上路旁轎車。（圖／記者繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府環境清潔稽查大隊中壢區中隊劉姓隊員，15日晚間駕駛資源回收車行經平鎮區洪圳路時，突然失控擦撞路旁停放車輛，造成轎車受損嚴重，平鎮警方到場實施酒測，酒測值高達每公升0.64M毫克，警方訊後依法偵辦；桃園市政府環保局指出，隊員執勤時間酒測值超標，將依據工作原則記大過一次並調離駕駛工作，警方已依公共危險罪嫌移送偵辦，劉員最重恐面臨解雇命運。

平鎮警分局交通分隊長曾國樑指出，63歲的劉姓清潔隊員昨晚8時25分許駕駛資源回收車行經洪圳路段時，不知何故突然擦撞路旁停放轎車，造成車尾部分嚴重毀損，員警到場處理時立即實施酒測，酒測值為每公升0.64毫克已明顯超標，所幸現場沒人受傷，劉員辯稱前晚吃燒酒雞還未完全退去，警方偵訊後已依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

市議員黃敬平指稱，有網友在臉書上PO出酒駕肇事，仔細一看竟是桃園環保局稽查大隊。明明酒駕刑度一直加重，各級政府、民間整個社會氛圍都在強調酒駕的嚴重性，這次竟然還是公部門帶頭違法。幾場大火造成空污問題，環保局上下已經耗費很多心力，結果自家人竟然開著資源回收車酒駕，根本是前方失火後方在放火，太過分了。

▲桃園市環保局環境清潔稽查大隊中壢分隊劉姓隊員15日晚間開資源回收車行經平鎮區洪圳路失控擦撞路旁轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市環保局環境清潔稽查大隊中壢分隊劉姓隊員15日晚間開資源回收車行經平鎮區洪圳路失控擦撞路旁轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府環保局表示，隊員執勤期間酒測值超標，將先依據工作規則記一大過嚴懲，並調離駕駛工作。本案警方將已依公共危險移送追究刑責，環保局於配合相關偵辦作業後，不排除依據勞基法及工作規則規定，最重予以解僱。環保局強調，未來將要求各區中隊加強辦理酒測作業，加強宣導道安及執勤規定，避免類似事件再度發生。

市府環保局表示，隊員執勤期間酒測值超標，將先依據工作規則記一大過嚴懲，並調離駕駛工作。本案警方將已依公共危險移送追究刑責，環保局於配合相關偵辦作業後，不排除依據勞基法及工作規則規定，最重予以解僱。

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