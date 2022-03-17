俄官媒爆「離職潮」30年王牌記者也走人　她怒：普丁毀了俄羅斯

▲俄國《第一頻道》編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）因反戰抗議而遭逮捕。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄國官媒《第一頻道》14日發生編輯闖入攝影棚舉牌抗議的行動後，各大官媒也紛紛爆出離職潮。其中，最知名的就是《今日俄羅斯》（RT）前總編輯巴羅諾娃（Maria Baronova），她本月稍早向BBC表示，普丁已經毀掉俄羅斯的信譽，俄羅斯的經濟也死定了。

《第一頻道》43歲女編輯歐夫西昂尼卡諾娃（Marina Ovsyannikova）14日晚間突然衝入攝影棚，手上高舉的標語寫著「不要戰爭」、「不要相信政府宣傳，他們在騙你」，她因此遭到逮捕，並且罰款3萬盧布（約台幣8000元）。不久後，消息指出，同公司記者阿格拉科娃（Zhanna Agalakova）也辭去歐洲特派員的工作。

此外，《俄羅斯獨立電視台》（NTB）也有2名新聞工作者辭職，包括2006年起擔任主播的吉爾德耶娃（Lilia Gildeyeva），以及任職超過30年的格魯斯克（Vadim Glusker）。另有消息指出，Vesti、《全俄國家電視廣播公司》的記者們也紛紛離職，但目前未獲證實。

儘管俄國嚴格管控的國家電視台默默湧現辭職潮，親近俄國政府的新聞工作者紛紛遭受制裁，包括最大電視台Russia-1脫口秀主持人索洛維約夫（Vladimir Solovyov），以及現任RT總編輯西蒙尼揚（ Margarita Simonyan）。烏克蘭總統澤倫斯基呼籲，所有替「俄羅斯宣傳體系」工作的人員盡快辭職，否則將因「為戰爭罪辯護」而被國際法庭審判。