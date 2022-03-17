國民黨史上最大改革　中常委29人直接對半砍

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

為了具體改革，國民黨中常會修訂黨章，讓選任中常委直接砍半，從29位減到15位，為中常委史上最大改革案。

國民黨中常會16日通過組發會所提黨章第20條及第22條修正草案。依據主席朱立倫所提出「分區選舉、總量調降、公職過半」等改革3大方向，大幅修正黨章中有關中常委選制之相關規定。



根據改革內容，選任中常委由原本29位大幅降至15位，加上主席指定中常委10人，未來常委人數為25人，較現行大為減少，一舉改變了過去數10年來無法改變的制度，符合外界對於國民黨中常會運作的期待。本案的連署常委共27人，占目前常會的2/3，顯見多數常委都支持改革。

國民黨表示，國民黨的改革都是在持續進行，國民黨堅持廣納民意、貼近民心的決心堅定。希望大家以具體行動參與黨內改革，以善意的建言督促黨內改革的腳步，共同讓國民黨更好、更進步。

黨章修正草案經中常會通過後，將再提請今年全國代表大會通過，預定自下一任（第21屆第2任）中常委選舉實施。

國民黨中常會通過黨章修正草案內容如下：



第20條：

賦予指定中常委為當然中央委員身分。

第22條：

1. 選任中常委降為15人；主席指定中常委10人。

2. 選任中常委選制，將全國劃分為若干選區，由全國黨代表從中央委員中採「無記名單記投票法」圈選之。

3. 公職人員身分之中常委應過總額半數。