「電火球沒用了」　朱立倫嗆蘇貞昌「耍嘴皮」：罵在野黨也不會有電

▲拒絕「缺電家園」：能源政策總檢討記者會。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

全台跳電事件頻傳，行政院長蘇貞昌和國民黨立委蔣萬安發生激烈口角，戰火迄今未歇。國民黨主席朱立倫15日抨擊，每天耍嘴皮子，罵罵在野黨，難道台灣就會有電嗎？電燈泡就會亮嗎？「欠電的電火球沒用的」。

朱立倫表示，全民最擔憂的就是缺電的問題，工商企業受害最深的也是缺電問題，昨天在中南部連農業都受害，那大家說「欠電的電火球沒用了」，這是對蘇貞昌很大的一個警惕，不要再耍嘴皮，拜託趕快針對全國能源的危機，大家召開全國能源會議。

朱立倫指出，民進黨不做，國民黨願意來做，今天就是學者專家的研討，今天在台北，下禮拜在台中，接下來在高雄，為了永續的台灣，一定不能缺電、不能汙染，這是全民共同的心聲。

他怒嗆蘇貞昌，每天耍嘴皮子，罵罵在野黨，難道台灣就會有電嗎？電燈泡就會亮嗎？「欠電的電火球沒用的」，這一句話是民眾的心聲。

針對蘇貞昌再嗆蔣萬安是猴子，朱立倫說，蘇貞昌罵再多的朱立倫，嗆再多的蔣萬安，解決不了缺電的問題。「欠電的電火球沒用的」，這個失能的內閣已經成為大家民眾的心聲，每天你要擔憂缺電、要擔憂跳電、要擔憂停電，這是一個現代化的台灣，民眾可以接受嗎？