怒罵立委「吵死了、不要臉」　國民黨列蘇貞昌4大失控紀錄

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怒罵立委「吵死了、不要臉」　國民黨列蘇貞昌4大失控

▲▼國民黨列蘇貞昌4大失控。（圖／取自國民黨臉書）

▲國民黨列蘇貞昌4大失控。（圖／取自國民黨臉書）

記者徐政璿／台北報導

全台跳電事件頻傳，國民黨立委蔣萬安在質詢時，要求行政院長蘇貞昌承諾未來不會再發生「大停電」的情況，但蘇未允諾，反而硬扯「你祖父還承諾反攻大陸」。對此，國民黨也整理蘇貞昌在接受質詢時的4大失控紀錄，怒嗆「轉移焦點也沒辦法改變缺電的事實」。

國民黨表示，蔡政府執政6年來發生5次大停電，蘇貞昌面對質詢多次迴避，讓缺電問題始終存在，屢屢耍嘴皮子，為蔡政府護航，堂堂一個行政院長變成打手，請問要怎麼跟人民交代？

國民黨也整理蘇貞昌在接受質詢時的4大失控紀錄，首先，許毓仁要求徹查金管會導入雲端服務有無違法，結果蘇貞昌爆氣罵「你叫什麼叫」；第二，鄭麗文質詢是否支持台灣發展核子動力潛艦問題，蘇貞昌開嗆「不要臉」。

第三，鄭正鈐質疑清大遭抹紅，蘇貞昌卻暴怒喊「吵死了」；第四，蔣萬安要求承諾保證未來不停電，蘇貞昌狂跳針嗆「反攻大陸」。

國民黨說，其實，人民想要的就只是不用擔心缺電，能有穩定的生活，但蘇貞昌卻試圖用「反質詢」的話題，掩飾現今最重要的能源議題。國民黨抨擊，轉移焦點也沒辦法改變缺電的事實，因為再多的政治口水，也不會有電。

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