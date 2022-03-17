分科測驗恢復數乙「今年不考」　國文英文是否恢復待討論

▲教育部長潘文忠（圖右）到立院備詢。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今年7月將舉行首屆大學分科測驗，今年首度不考國文、英文及數學乙，由於今年學測數A太難，傳出外界希望分科測驗恢復考數乙的聲音，教育部長潘文忠今天（17日）指出，招聯會去年已經討論將數乙納入分科測驗，待今年大學相關考招試務告一段落之後，招聯會將請相關代表進行深入討論，確定後要根據規定提前（三年）公告，今年不會加考，而分科測驗是否恢復國文、英文考科，則還要進一步討論。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠到場，針對「111年大學學科能力測驗實施考招新制之問題檢討與如何改善命題穩定度不足」進行專題報告並備質詢，會前媒體針對分科測驗是否恢復考數乙等議題進行聯訪。

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今年分科測驗不考數學乙，加上今年學測數A太難，間接影響部分考生，外界傳出有恢復數乙，潘文忠指出，招聯會之前已經有討論，但仍要等今年大學相關考招試務告一段落之後，請招聯會針對這方面進行研議，也要與相關代表進行深入討論。

潘文忠強調，分科測驗未來是否要加考數乙，牽涉到學生選修科目及增加考科，都要在學生入學之後公告，也就是確定加考，根據規定提前（三年）公告，所以今年不會加考數乙。

媒體詢問，分科測驗是否也要恢復國文、英文，潘文忠表示，國文、英文不像其他考科，以加深加廣的選修方式進行，故是否加考還要進一步討論。