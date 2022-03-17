學測未簽名被扣一級分約4千人　立委曝達3.5%遠高於官方數字

▲立委林奕華指出，高達3996名考生至少有一節考試未簽名，比例達3.5%。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今年學測首度新增「確認後考生簽名欄」，但高達5766人次的考生未依規定簽名被扣一級分，事件讓社會炸鍋，大考中心認為佔68萬總卷次比略僅0.84％，但立委林奕華今天（17日）在立法院指出，若以學測總報名人數11.6萬人來計算，高達3996名考生至少有一節考試未簽名，比例達3.5%，比大考中心提到的0.84％還高。

今年學測首度新增簽名欄，但高達5766人次的考生未簽名被扣一級分，事件發生後讓社會炸鍋，大考中心回應，已經有多次宣導，而且5766人次未簽名，佔68萬總卷次比略僅0.84％，不算太高，但大考中心一直未公布到底多少人數考生未簽名。

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▲教育部長潘文忠（右）與大考中心董事長薛富盛（左）到立院備詢。（圖／記者許敏溶攝）

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠到場，針對「111年大學學科能力測驗實施考招新制之問題檢討與如何改善命題穩定度不足」進行專題報告並備質詢，立委林奕華則提出大考中心最新提供數字，說明這次影響狀況。

林奕華表示，從大考中心提供數字，高達3996名考生至少有一節考試（至少一科）未簽名，有二節考試未簽名則有448人（896人次），3節考試未簽名則有128人（384人次），甚至有4人七節都沒簽名，若以總報名人數11.6萬人來算，高達3996名考生至少有一節考試未簽名，比例達3.5%，比大考中心提到的0.84％還高。

此外，立委張廖萬堅也提到，外界擔心學測未簽名被扣一級分，可能會「一罪兩罰」，詢問未來教育部要怎麼處理，潘文忠表示，大考中心近期已經有進行討論，一方面要維持考試公平性，也要考慮學測一級分與分科測驗一級分不一樣，會以影響最小化做為考量。

