防範火災發生　南消呼籲民眾應定期檢視工廠及居家電氣設備

▲台南市消防局呼籲民眾，應定期檢視工廠及家中電氣設備，尤其是電源導線，應避免長期使用，否則就要定期更換。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來台南安定區及山上區工廠火警、頂樓加蓋神明廳火警，不外乎電氣設備造成，為有效預防該類火災發生，消防局呼籲民眾，應定期檢視工廠及家中電氣設備，尤其是電源導線，應避免長期使用，及就要定期更換，以防止在經年累月使用下，電線絕緣外皮劣化、散熱性變差等情況，因此導致電線短路而引起火災。

神明廳為家中敬神祭祖祈求平安的場所，但常因神明燈具、線香、油燈或蠟燭的使用不慎，潛藏著許多不安全的火災危害因子，大家不可不慎。市長黃偉哲提醒市民，為防範神明廳火災案件發生，除了選購經標檢局檢驗合格貼有「商品檢驗標識」之神明燈，神明廳應保持燈具電源線暢通，避免電源線遭重物擠壓或綑綁，並定期檢視神明燈具及電源線路，一旦燈具有故障、線路破損或劣化等現象，應立即停止使用並更換新燈具。避免神明燈24小時常亮，建議離開家時將神明燈關閉或拔除插頭，以確保安全，更重要的是注意油燈、蠟燭使用安全，建議可用LED電子蠟燭取代油燈或蠟燭；並小心線香火星、香爐及壁掛香爐下方不可堆放可燃物，以避免點香時火星掉落於可燃物上而造成火災。

消防局長李明峯提醒，民眾防範電氣起火應謹記不用不插等「五不一沒有」口訣︰「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「電源插座不常插」、「電器旁不放物品」以及「沒安全標章的電器，千萬不要使用」，期能有效降低火災發生之風險。除此之外，老舊建築物電線健檢是十分重要的事，關乎用電安全，除了定期查驗電線老化狀況外，更新電線才是一勞永逸的方法。家中老舊配電線路需進行維修與更換，若民眾有維修家中電源線路安全性之需求，可至能源局合格電器承裝檢驗維護業資料查詢網站(http://www.eims-energy.tw/ecem_public/)，查詢居家附近合格登記之電器承裝業者，至家中維護電源線路與電源保護裝置的使用狀況，以確保自己與家人之生命財產安全。