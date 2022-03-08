全球首個「懼高症」康復設備獲批　採VR結合心理進行早期干預治療

▲恐懼症患者在虛擬場景中進行康復治療。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海市精神衛生中心和民間醫療科技公司合作研發的「特定恐懼心理康復訓練軟件（軟體）」於近日取得註冊證，成為大陸首個獲批的採用虛擬現實（VR）設備應對特定恐懼心理康復訓練軟體，也是全球首個適用於特定恐懼症（懼高症）的醫療器械。

▲採用VR技術對懼高症等特定恐懼症進行心理康復訓練的設備。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，VR場景配合傳統心理治療使用，能夠顯著改善恐高症（懼高症，下同）患者的回避、高度認知判斷和臨床焦慮症狀。大陸國家衛健委在《精神障礙診療規範（2020年版）》中已將基於VR技術的脫敏和暴露療法列為包括恐高症在內的特定恐懼症的心理治療手段之一。

上海市精神衛生中心副院長王振表示，以恐高症為代表的特定恐懼症，全球終生患病率為3%至15%，常見於兒童、青少年或成年早期，「如不進行及時干預，病症可持續數年或數十年，並增加罹患其他精神障礙的風險，目前臨床療法中，藥物療效有限，心理治療效果最為顯著。」

本次獲批的「特定恐懼心理康復訓練軟體」，設計原理是構建可誘發患者焦慮情緒的虛擬情境，並將患者暴露於刺激中，藉由精神科醫生或專業心理治療人員引導，幫助患者識別誘發和維持恐懼的適應不良性認知，對抗回避反應，使個體產生更為現實合理的評價和想法，進而以焦慮自然下降或放鬆訓練逐步減輕症狀。