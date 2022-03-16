老公買壯陽藥爆不倫！小三嗆正宮：妳又不試　人妻氣炸求償百萬　

▲新竹一名人妻發現老公買壯陽藥因而撞破外遇。（示意圖／Pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名人妻發現丈夫買壯陽藥而揭穿他偷吃，沒想到丈夫與小三竟一搭一唱回嗆：「我藥都吃了，不然你叫我怎麼辦？」、「他每次找你，你又不試！」讓妻子抓狂提告求償100萬。新竹地院法官認，即使未現場抓姦在床，但從妻子提供的錄音證據已足以證明兩人婚內出軌，判兩人連帶賠償元配30萬元。

人妻表示，無意中發現老公買壯陽藥，才懷疑他外遇，利用錄音筆，在車上錄到和小三兩人對話，「我昨天在你那邊確實睡得最好，很舒適。」、「很舒適吼？而且你沒有打呼耶。」、「我真的沒有覺得，我只有洗完澡出來發現你在打呼，我一直矇你的嘴巴，把你矇住，因為我怕吵到隔壁。」因而認定兩人有出軌事實。

妻子找來兩人談判，質問丈夫為何買壯陽藥，丈夫則推諉「沒有阿，買壯陽藥是想跟你（妻子）試試看阿」，小三也幫腔：「他每次找你，你又不試！」，兩人坦承當天晚上，面對妻子的不斷追問，才腦羞成怒的說「我藥都吃了，不然你叫我怎麼辦？」

妻子還拿出丈夫與小三在談論孩子，「跟你講兒子，兒子歸兒子，你有兒子跟他說，爸爸有一個女朋友。」、「爸爸沒辦法照顧你。」、「有一個很親熱的女朋友。」、「你喜歡(想要)跟你媽你就去吧。」、「不只跟他媽媽說，因為爸爸喜歡的是那個阿姨，而不喜歡你。你知不知道...」

妻子認為，丈夫在婚姻關係仍持續期間與小三在汽車旅館發生關係，請求兩人連帶賠償100萬元。

法官認，從妻子提供的音檔發現，丈夫與小三坦承在汽車旅館共宿一事，且丈夫口中對於壯陽藥的「試」、「試看看」，也可推斷指性行為，且兩人對於壯陽藥用途沒有明確否認，不斷顧左右而言他「他每次找你，你又不試」、「我藥吃了不然你叫我怎麼辦？」，皆可認定兩人為否認發生性關係。

此外，小三自稱是丈夫「女朋友」、「很親熱的女朋友」，還與丈夫談及離婚後未成年子女歸屬問題，堪認兩人並非普通朋友來往，顯然已逾越社會一般通念所能容忍之範圍，已達破壞婚姻幸福，侵害原告配偶權事證明確。因此判兩人須連帶賠償妻子30萬元。

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