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未婚夫脫褲「突竄濃烈異味」　LINE、IG都正常！她哭翻1區崩潰了

▲▼ 浴缸,性感,泡澡（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

準備與男友攜手終生，怎料根本是大渣男！一名準人妻痛罵，前陣子鮮少去男友家，結果某天男友說要去公司一趟，回來後下體卻飄散一股濃烈腥味。原PO篤定直呼，這味道是女性的私密處味道，果真在男友照片刪除區發現了偷吃對話，男友根本是豬哥，還要求去旅館尋歡，氣得原PO崩潰退婚。

一名女網友在Dcard透露，前陣子在籌備婚事，加上忙於工作，去男友家的次數越來越少，結果某個周末與準公婆吃飯，男友表示要去公司拿文件，怎料男友回來時，沒有依照慣例先洗澡，而是全身脫剩一件內褲，坐在地板玩起手遊，頓時原PO聞到一股濃濃怪味，「我超級肯定...那不是臭XX，也不是DIY結束的味道」，真相臉綠了。

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原PO表示，這股噁心的濃烈怪味似曾相識，「為了治癒瘋狂復發的念珠菌感染，當年我可是耗費了兩個月，到現在沒斷過吃蔓越莓醫生菌的習慣，也是為了避免感染，這老冤家我怎麼可能不記得『它』！」

當下原PO先把男友敢去洗澡，接著查看他的LINE、IG與網頁搜尋紀錄，完全都正常，但原PO靠著敏銳的第六感，翻開相簿刪除區，眼前不堪對話讓她崩潰了。

只見男友自稱是Sam，向妹子表示「想要長期穩定關係」、「有一、兩個對象，都相處兩至三個月」，還頻頻想加妹子的微信。而妹子回應，約會一次是8000元，「我喜歡循序漸進慢慢來，不要一下進展太快，可培養長期關係最好」。

▲正妹,約砲,外遇,偷吃（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲援交妹約會價碼一次8000元！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO不敢相信男友背著她尋歡，氣得在打開微信查看，果真看見男友與妹子的鹹濕對話，還有一張性感睡衣照，若隱若現的「ω」水滴酥胸畫面，氣得原PO瀕臨崩潰，「不收聘金結果拿錢去買女人，養人家吃飯！」

文末，原PO毅然決然退婚，「大齡女子當下去，聞到下體的味道，才知道自己男人跑去X別人鮑鮑。」不過原PO也猶豫發問，「不確定要不要直接揭發？但又感覺證據不夠。」

底下引發3千多名網友砲翻，「好噁！要不要先去驗性病」、「隔著螢幕好像都聞到那個臭味惹」、「這是包養嗎 還談價錢，好噁，好險在辦婚禮前發現」、「卡後續，真的噁」、「不用辦婚禮了，直接幫他辦喪禮」、「拜託在婚禮公開，一次就讓所有親朋好友都知道他是爛人」、「我也遇到類似的問題，也是在等時機攤牌...好難熬好難過，天啊嗚嗚嗚嗚」、「勇敢去做，不要怕，不然後面還是會因為這個吵離婚」。

►太閃！快把墨鏡戴起來

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