人夫收入學通知　「從母姓女兒」突然冒出！被妻綠6年崩潰

▲人夫收到陌生女童的入學通知書，才揭發妻子外遇多年的祕密。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／屏東報導

屏東一名陳姓人夫突然收到一封陌生小孩的「入學通知單」，而小孩竟跟著妻子姓周，疑惑之下到戶政事務所查證，竟發現名下多了一名不屬於自己的小孩，追查後驚覺妻子早在多年前外遇生下一女，小王偽造自己的簽名、身分等辦理相關文件，才崩潰揭發了這頂被戴了多年的綠帽。陳男對妻子與小王提告並求償，屏東地院判周妻與小王刑事部分，依偽造文書罪各處3月、2月徒刑；民事賠償妻子賠50萬、小王賠30萬，可上訴。

判決書指出，陳男與周姓妻子1999年結婚，有2名子女，但後來2人感情生變，周女於2010年10月說到新竹找友人散心後就音訊全無，由陳男獨自撫養2名小孩；但到了2019年4月間，突然收到一封周姓女童的「入學通知單」，陳男甚覺怪異到戶政事務所查戶口名簿，赫然發現名下多了一名陌生6歲女童，憤而對讓自己戴綠帽戴了多年的妻子與小王提告。

警方追查出周妻在與陳男婚姻關係存續狀態下，與小王同居並於2013年生下1女，為了替女兒報戶口，還讓小王假冒陳男簽名，將生父登記為陳男，並同意讓女兒從母姓。

而經過6年，到了女童入學年齡，登記為生父的陳男收到入學通知書，這多年的婚外情與莫名冒出的「女兒」，才得以重見天日。

屏東地院審理時周女與小王皆坦承不諱，依偽造文書罪分別處3個月、2個月有期徒刑，皆可易科罰金；民事求償部分周女須賠陳50萬，小王連帶賠償30萬，仍可上訴。